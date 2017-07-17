В Алматы прощаются с Владимиром Толоконниковым

Источник: Tengrinews

Сотни человек пришли проститься с легендарным актером — его коллеги, представители Министерства культуры и спорта, общественность. Кроме того, в театре установлена книга памяти, в которой можно оставить воспоминания о Толоконникове.

«Это большая утрата для всей страны. С ним ушла целая эпоха. Остается только помнить и наслаждаться творчеством актера», — сказал заместитель директора театра имени Лермонтова Олег Гостев.

Он отметил, что в театре также запланирован вечер памяти легендарного актера.

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«Жизнь такова, уходят такие люди… вся его жизнь была примером общечеловеческого служения. Есть у актеров такое поверье — они говорят, что хотели бы уйти из этого мира на сцене. Так и случилось с Толоконниковым — он ушел во время съемок. Это был очень скромный, но феерически талантливый человек. Я думаю, что те профессиональные и человеческие ценности, которые он нес в себе как личность, они присущи всему коллективу театра и культуре Казахстана», — поделилась вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Владимир Толоконников скончался на 75-м году жизни 16 июля. По предварительной информации, причиной смерти актера стала остановка сердца.

«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером, это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца», — рассказал агент актера, директор актерского агентства «Маяк» Рита Ленских.

Актер театра и кино будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Ранее коллеги по цеху выразили свои соболезнования в связи со смертью актера театра и кино Владимира Толоконникова.

Так, о совместной работе с Толоконниковым рассказал режиссер и актер Владимир Меньшов.

«На съемках мы с ним соприкасались очень немного, как-то встречались в театре в Алма-Ате. Но я должен отметить его выдающуюся актерскую работу в “Собачьем сердце”. Шариков — это замечательная находка Владимира Бортко, открытие для кинематографа. Найти такой типаж, такой мощный талант — большое везение для режиссера», — сказал Меньшов.

Он напомнил, что Толоконников проработал всю жизнь в Алматы, так и не стал оттуда перебираться окончательно в Москву. Народный артист России Борис Плотников заявил, что Толоконников был чудесный человек и актер и само ощущение, что он живет и работает в театре и в кино, давало силы.

«Для нашего кино он сделал большущий вклад. Человек с таким детским восприятием жизни, открытым, максималист во всем. Чудесный человек и актер. Одной этой роли хватило, чтобы о нем помнить всегда», — сказал Плотников.

Соболезнования в связи с кончиной великого актера также выразил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.