Семью черных аистов спасли в Забайкалье

Источник: РИА "Новости"

Во время работ в заказнике сотрудники Ононского филиала КГСАУ «Забайкаллесхоз» обнаружили на земле гнездо черного аиста с тремя птенцами, которое после дождей не выдержало тяжести и упало с кроны сосны, говорится в сообщении.

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Беспомощные птенцы, которые не могли самостоятельно летать и укрываться от опасностей, лишились жилища.

О своей находке лесничие незамедлительно сообщили в администрацию заповедника «Даурский». На место происшествия оперативно выехала группа инспекторов. По прибытии они обнаружили трех аистят, бегающих неподалеку от упавшего гнезда. Обследовав место, специалисты приняли решение соорудить искусственное гнездо из подручного материала.

После того, как гнездо было готово, птенцов поймали и усадили в него.

Для наблюдения за дальнейшей судьбой птенцов возле искусственного гнезда была установлена фотоловушка. Через сутки видео зафиксировало, что родители не бросили своих детей, а продолжают выкармливать и воспитывать их.

Пока не известно, станут ли дальше аисты использовать сделанное людьми гнездо.

Специалисты утверждают, что если птиц не тревожить, они используют одно и то же гнездо много лет подряд (известен случай в Беловежской пуще — 14 лет).

Черный аист — редкий вид, занесен в Красные Книги России и Забайкальского края. По оценкам специалистов, их численность в регионе не превышает 100−110 пар. В Цасучейском бору в разные годы гнездилось от 3 до 7 пар.