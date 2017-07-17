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14:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ливни и грозы останутся в Новосибирске до середины недели

Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.

Источник: РИА "Новости"

Ливни и грозы останутся в Новосибирске до середины недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +25°C, малооблачно.

В ночь на вторник температура составит +15°C, днем +22°C, сильный дождь.

В ночь на среду столбик термометра покажет +14°C, днем +22°C, дождь.

Ночью в четверг температура составит +14°C, днем +3°C, дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +23°C, облачно с прояснениями.

В ночь на вторник температура составит +14°C, днем +20°C, дождь с грозой.

В ночь на среду столбик термометра покажет +14°C, днем +18°C, дождь с грозой.

Ночью в четверг температура составит +13°C, днем +19°C, дождь с грозой.

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