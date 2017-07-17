Ливни и грозы останутся в Новосибирске до середины недели
Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.
Ливни и грозы останутся в Новосибирске до середины недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +25°C, малооблачно.
В ночь на вторник температура составит +15°C, днем +22°C, сильный дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +14°C, днем +22°C, дождь.
Ночью в четверг температура составит +14°C, днем +3°C, дождь.
По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +23°C, облачно с прояснениями.
В ночь на вторник температура составит +14°C, днем +20°C, дождь с грозой.
В ночь на среду столбик термометра покажет +14°C, днем +18°C, дождь с грозой.
Ночью в четверг температура составит +13°C, днем +19°C, дождь с грозой.