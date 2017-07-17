Бердская улица из 148 символов попала в Книгу рекордов России

В 2016 году по распоряжению главы Бердска одной из улиц города в микрорайоне Юго-Западный было присвоено название — «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства».
Горожане, проживающие на улице-рекордсменке, данному факту не рады, сообщает городской портал «Бердск-Онлайн». Жители расположенных здесь домов судятся с городской администрацией, требуя присвоить их жилью более удобные адреса.
Власти города уверяют, что по-иному это место называть нельзя — земля под этими домами официально оформлена под сельскохозяйственные нужды. А для того, чтобы территория была признана жилой, владельцам домов нужно разработать за свой счет план застройки, утвердить его на градостроительном совете и т. д.
У жителей микрорайона своя правда: длинное название улицы неудобно во всех отношениях — невозможно прописаться (название не входит в выделенную графу), возникают трудности с вызовом скорой помощи и такси. По словам местных обитателей, они предлагали назвать улицу Стартовой.
Напомним, в Новосибирской области нередки рекорды, достойные Книги рекордов. Так, сам Новосибирск попал в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город мира. На титул самой длинной улицы сибирского мегаполиса претендуют несколько кандидатов. Красный проспект назван самой длинной прямой улицей — 6947 метров.
Не отстают и жители региона. Обладательницей самых длинных волос стала 12-летняя Нина Бычкова. Свои длинные волосы не стригла с рождения. 1 мая 2017 года Нина побила рекорд России, став самой длинноволосой девочкой в стране с результатом 139 см. У ближайшей ее соперницы — 14-летней уроженки Липецка — коса длиной 130 см.
Два года назад 18-летний выпускник гимназии № 10 из Новосибирска Виталий Абрамович вписал свое имя в Книгу рекордов России. Молодой человек, сдав ЕГЭ на 204 балла, сделал 1780 приседаний за один час. На днях молодой человек получил официальный сертификат, подтверждающий его рекорд. Как рассказал обладатель рекорда, еще весной этого года он случайно зашел на сайт Книги рекордов России и стал изучать, чем он может удивить страну. Изучив издание, он выяснил, что там нет приседаний, хотя в Книге Гиннеса такой рекорд есть.