Бердская улица из 148 символов попала в Книгу рекордов России

В 2016 году по распоряжению главы Бердска одной из улиц города в микрорайоне Юго-Западный было присвоено название — «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства».

Горожане, проживающие на улице-рекордсменке, данному факту не рады, сообщает городской портал «Бердск-Онлайн». Жители расположенных здесь домов судятся с городской администрацией, требуя присвоить их жилью более удобные адреса.

Власти города уверяют, что по-иному это место называть нельзя — земля под этими домами официально оформлена под сельскохозяйственные нужды. А для того, чтобы территория была признана жилой, владельцам домов нужно разработать за свой счет план застройки, утвердить его на градостроительном совете и т. д.

У жителей микрорайона своя правда: длинное название улицы неудобно во всех отношениях — невозможно прописаться (название не входит в выделенную графу), возникают трудности с вызовом скорой помощи и такси. По словам местных обитателей, они предлагали назвать улицу Стартовой.

Напомним, в Новосибирской области нередки рекорды, достойные Книги рекордов. Так, сам Новосибирск попал в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город мира. На титул самой длинной улицы сибирского мегаполиса претендуют несколько кандидатов. Красный проспект назван самой длинной прямой улицей — 6947 метров.

Не отстают и жители региона. Обладательницей самых длинных волос стала 12-летняя Нина Бычкова. Свои длинные волосы не стригла с рождения. 1 мая 2017 года Нина побила рекорд России, став самой длинноволосой девочкой в стране с результатом 139 см. У ближайшей ее соперницы — 14-летней уроженки Липецка — коса длиной 130 см.