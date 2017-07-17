На заброшенной стройке, где погиб мальчик, поймали детей-нарушителей

Как сообщил омский паблик «Инцидент Омск», накануне на заброшенной стройке по улице Химиков поймали подростков, которые проникли на стройку.

Подписчики рассказали, что инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу с подростками и их родителями.

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Напомним, что жители соседних домов давно жалуются на детей, которые дебоширят на стройке.