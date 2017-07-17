На заброшенной стройке, где погиб мальчик, поймали детей-нарушителей
Сотрудники полиции провели с ребятами профилактическую беседу.
Сотрудники полиции провели с ребятами профилактическую беседу.
Как сообщил омский паблик «Инцидент Омск», накануне на заброшенной стройке по улице Химиков поймали подростков, которые проникли на стройку.
Подписчики рассказали, что инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу с подростками и их родителями.
Напомним, что жители соседних домов давно жалуются на детей, которые дебоширят на стройке.
Но 15 июля на известном недострое на Химиков произошла трагедия: 12-летний подросток сорвался с девятого этажа. От падения мальчик получил многочисленные травмы и во время операции скончался: медики не смогли его спасти.