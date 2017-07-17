В Омской области сожгут еще одно поголовье свиней из-за чумы
В Ачаирском поселке Омского района ввели режим ЧС
В Ачаирском поселке Омского района ввели режим ЧС
На въезде в очаг оборудовали дезинфекционный барьер и выставили пост. Сейчас там проводится дезинфекция сараев и территорий зараженного хозяйства. Кроме того, был ограничен ввоз и вывоз животных, мяса или корма из данного поселка.
Также в зоне 5 км будет проведено отчуждение оставшегося поголовья свиней с последующей их утилизацией, сообщает
Напомним, ранее аналогичная ситуация произошла в Саргатском районе, где возле села Верблюжье в одном из хозяйств пало 11 свиней.