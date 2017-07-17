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09:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимка с тяжелым генетическим заболеванием встретилась с группой Depeche Mode

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Благотворительный фонд «Вера» исполнил мечту 18-летней уфимки Ренаты Муртазиной.

У девушки с рождения спинальная мышечная атрофия, в последние годы она с большим увлекается творчеством английских романтиков, нестареющей британской рок-группы Depeche Mode. Рената знает наизусть и исполняет весь их репертуар, для каверов любимых песен завела отдельный канал на YouTube. Также благодаря Depeche Mode девушка нашла много друзей. Фанаты группы собрали уфимке деньги на срочную операцию по исправлению сколиоза и даже записали ролик с ее участием, где она исполнила композицию Depeche Mode «Personal Jesus».

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После этого единственной мечтой хрупкой девушки было попасть на их концерт и увидеть своего кумира Дэйва Гаана. Такая возможность представилась: группа Depeche Mode приехала в Москву с новым альбомом «Spirit». Фонд «Вера» помог Ренате вместе с родителями приехать из Уфы в российскую столицу, попасть на концерт и пообщаться со своими кумирами.

«Я счастлива, с Дэйвом даже обменялись парой слов. Он спросил, как я поживаю. Я сказала: “Я в порядке, спасибо. Как ты?” Он ответил: “Я отлично”. Энди меня по плечу похлопал. Мартин улыбался во все 32 зуба. Воспоминания на всю жизнь!», — поделилась Рената сразу после концерта любимой группы.

Несмотря на неизлечимую болезнь, девушка не сдается и строит планы на будущее, занимается английским языком и хочет стать лингвистом-переводчиком.

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