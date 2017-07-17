Уфимка с тяжелым генетическим заболеванием встретилась с группой Depeche Mode

У девушки с рождения спинальная мышечная атрофия, в последние годы она с большим увлекается творчеством английских романтиков, нестареющей британской рок-группы Depeche Mode. Рената знает наизусть и исполняет весь их репертуар, для каверов любимых песен завела отдельный канал на YouTube. Также благодаря Depeche Mode девушка нашла много друзей. Фанаты группы собрали уфимке деньги на срочную операцию по исправлению сколиоза и даже записали ролик с ее участием, где она исполнила композицию Depeche Mode «Personal Jesus».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9nFGVHy8lbA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого единственной мечтой хрупкой девушки было попасть на их концерт и увидеть своего кумира Дэйва Гаана. Такая возможность представилась: группа Depeche Mode приехала в Москву с новым альбомом «Spirit». Фонд «Вера» помог Ренате вместе с родителями приехать из Уфы в российскую столицу, попасть на концерт и пообщаться со своими кумирами.

«Я счастлива, с Дэйвом даже обменялись парой слов. Он спросил, как я поживаю. Я сказала: “Я в порядке, спасибо. Как ты?” Он ответил: “Я отлично”. Энди меня по плечу похлопал. Мартин улыбался во все 32 зуба. Воспоминания на всю жизнь!», — поделилась Рената сразу после концерта любимой группы.