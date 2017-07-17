Уфимка с тяжелым генетическим заболеванием встретилась с группой Depeche Mode
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Благотворительный фонд «Вера» исполнил мечту 18-летней уфимки Ренаты Муртазиной.
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Благотворительный фонд «Вера» исполнил мечту 18-летней уфимки Ренаты Муртазиной.
У девушки с рождения спинальная мышечная атрофия, в последние годы она с большим увлекается творчеством английских романтиков, нестареющей британской
После этого единственной мечтой хрупкой девушки было попасть на их концерт и увидеть своего кумира Дэйва Гаана. Такая возможность представилась: группа Depeche Mode приехала в Москву с новым альбомом «Spirit». Фонд «Вера» помог Ренате вместе с родителями приехать из Уфы в российскую столицу, попасть на концерт и пообщаться со своими кумирами.
«Я счастлива, с Дэйвом даже обменялись парой слов. Он спросил, как я поживаю. Я сказала: “Я в порядке, спасибо. Как ты?” Он ответил: “Я отлично”. Энди меня по плечу похлопал. Мартин улыбался во все 32 зуба. Воспоминания на всю жизнь!», — поделилась Рената сразу после концерта любимой группы.
Несмотря на неизлечимую болезнь, девушка не сдается и строит планы на будущее, занимается английским языком и хочет стать