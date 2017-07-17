В Татарстане укрепляют берег реки Брысса для защиты сел от затопления
У села Егорьево Лаишевского района заканчивают работы по расчистке русла реки и ее спрямлению.
У села Егорьево Лаишевского района заканчивают работы по расчистке русла реки и ее спрямлению.
Берег реки Брысса укрепляют для защиты села от затопления, сообщает
Министр экологии РТ Фарид Абдулганиев осмотрел работы по берегоукреплению реки Брысса у села Егорьево Лаишевского района. Дело в том, что некоторые дома в селе Егорьево и деревни Каипы в период весеннего паводка ежегодно попадали в зону затопления. Поэтому жители населенных пунктов обратились в министерство с просьбой о помощи.
В рамках проекта в 2016 — 2017 годах были проведены культурнотехнические работы (срезка
«На данный момент выполнено 83% работы. Остались выполнить работы по зарыблению, но уже сегодня мы можем говорить о высоких достигнутых результатах. Этой весной не было жалоб от населения о затоплении в период прохождения паводка», — отметил Фарид Абдулганиев.