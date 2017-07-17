В Татарстане укрепляют берег реки Брысса для защиты сел от затопления

Берег реки Брысса укрепляют для защиты села от затопления, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Министр экологии РТ Фарид Абдулганиев осмотрел работы по берегоукреплению реки Брысса у села Егорьево Лаишевского района. Дело в том, что некоторые дома в селе Егорьево и деревни Каипы в период весеннего паводка ежегодно попадали в зону затопления. Поэтому жители населенных пунктов обратились в министерство с просьбой о помощи.

В рамках проекта в 2016 — 2017 годах были проведены культурнотехнические работы (срезка древесно-кустарниковой растительности, корчевка пней, их вывод), расчистка русла и ее спрямление, формирование откосов прорези русла.