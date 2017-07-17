Порывистый ветер усилил пожарную опасность на Среднем Урале
В зоне риска — север региона.
В зоне риска — север региона.
На территории Свердловской области сохраняется повышенная пожарная опасность. Ситуацию осложняет устойчивое тепло, отсутствие осадков и порывистый ветер.
Высокая пожарная опасность объявлена на севере региона, сообщили «Уралинформбюро» в региональном ГУ МЧС России. 16 и 17 июля местами ожидается четвертый класс горимости, в связи с чем спасатели призывают свердловчан к предельной бдительности.
В трех сельских поселениях Камышловского МО введен противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня в любом виде.