Кассации и апелляции южноуральцев будут рассматриваться в Перми и Санкт-Петербурге
В настоящее время все аналогичные жалобы через областные суды направляются в Москву, где находится Верховный суд РФ.
В настоящее время все аналогичные жалобы через областные суды направляются в Москву, где находится Верховный суд РФ.
Кассационные жалобы на решения и приговоры районных и мировых судей Челябинской области будут рассматриваться в Перми, апелляции — в
Пленум Верховного суда РФ подготовил к внесению в Госдуму законопроект о создании девяти кассационных и пяти апелляционных судов. Судебные округа, которые предлагается создать в системе судов общей юрисдикции, не совпадут с федеральными.
Так, кассационная инстанция для районных и мировых судов Челябинской области будет располагаться в Перми — это седьмой кассационный округ. К нему же планируется отнести Пермский край, Курганскую, Свердловскую, Тюменскую области,
Подавать апелляцию на решения Челябинского областного суда можно будет в
Добавим, что в настоящее время все аналогичные жалобы через областные суды направляются в Москву, где находится Верховный суд РФ.