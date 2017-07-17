В Добрянке испекут торт весом в 500 кг
29 июля в городе пройдёт фестиваль сладостей.
29 июля в городе пройдёт фестиваль сладостей.
Кондитеры Добрянки обещают удивить жителей города. 29 июля во время ежегодного фестиваля сладостей в городе испекут торт весом в 500 кг.
«Торт будут собирать во время фестиваля, буквально на глазах у посетителей. После торжественной презентации каждый желающий сможет попробовать получившийся торт на месте или унести его вместе с собой в качестве съедобного сувенира», — сообщают организаторы.
Среди других развлечений в программе обозначены конкурсы по скоростному поеданию сладостей и выжиманию сока из свежих фруктов,
Кроме того, гости фестиваля станут свидетелями кулинарной битвы. Известные жители Добрянки будут сражаться в мастерстве приготовления вкусных блюд.
Малыши в это время смогут разукрасить картонный город.
Фестиваль будет проходить с 12 до 18 часов на аллее Доброты в Добрянке 29 июля.