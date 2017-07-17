В Добрянке испекут торт весом в 500 кг

Кондитеры Добрянки обещают удивить жителей города. 29 июля во время ежегодного фестиваля сладостей в городе испекут торт весом в 500 кг.

«Торт будут собирать во время фестиваля, буквально на глазах у посетителей. После торжественной презентации каждый желающий сможет попробовать получившийся торт на месте или унести его вместе с собой в качестве съедобного сувенира», — сообщают организаторы.

Среди других развлечений в программе обозначены конкурсы по скоростному поеданию сладостей и выжиманию сока из свежих фруктов, мастер-классы по выпечке традиционных добрянских вафель и оформлению десертов.

Кроме того, гости фестиваля станут свидетелями кулинарной битвы. Известные жители Добрянки будут сражаться в мастерстве приготовления вкусных блюд.

Малыши в это время смогут разукрасить картонный город.