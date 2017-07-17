В Челябинской области завершена подготовительная работа для оформления электронных больничных
Три медицинских организации Челябинской области готовы оформлять электронные листки нетрудоспособности для своих пациентов.
Три медицинских организации Челябинской области готовы оформлять электронные листки нетрудоспособности для своих пациентов.
Как уже сообщало агентство, с 1 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий оформлять листки нетрудоспособности в электронном виде. Теперь пациент может сам выбрать форму листка нетрудоспособности. Электронный больничный становится альтернативой бумажному и имеет равную с ним юридическую силу.
Как сообщили в
Чтобы работать с электронными больничными листками, организации потребуется личный кабинет. Но работодатель вправе не открывать личный кабинет и не подключаться к электронному обмену больничными. Но в таком случае электронные больничные для их сотрудников будут недоступны, и они смогут получать только «бумажные» листки нетрудоспособности.
В Челябинском региональном отделении открыта «горячая линия» по вопросам информационного взаимодействия участников в целях формирования электронных листков нетрудоспособности: по техническим вопросам — (351) 265−85−59; по организационным вопросам — (351) 263−42−21.