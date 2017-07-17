В Челябинской области завершена подготовительная работа для оформления электронных больничных

Как уже сообщало агентство, с 1 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий оформлять листки нетрудоспособности в электронном виде. Теперь пациент может сам выбрать форму листка нетрудоспособности. Электронный больничный становится альтернативой бумажному и имеет равную с ним юридическую силу.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в настоящий момент электронный листок нетрудоспособности можно оформить в трех медицинских организациях области: ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», МБУЗ «Городская клиническая больница № 6», ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль». На сегодня к приёму электронных больничных готово около 50 страхователей и их число растёт с каждым днём.

Чтобы работать с электронными больничными листками, организации потребуется личный кабинет. Но работодатель вправе не открывать личный кабинет и не подключаться к электронному обмену больничными. Но в таком случае электронные больничные для их сотрудников будут недоступны, и они смогут получать только «бумажные» листки нетрудоспособности.