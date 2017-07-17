Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кузькина мать» Кадырова испугала Запад - СМИ
10 трагических и странных смертей во время секса
Убийство двух немок в Египте привело в ярость власти Германии
Как объединить лоджию с комнатой
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:27 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области завершена подготовительная работа для оформления электронных больничных

Три медицинских организации Челябинской области готовы оформлять электронные листки нетрудоспособности для своих пациентов.

Как уже сообщало агентство, с 1 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий оформлять листки нетрудоспособности в электронном виде. Теперь пациент может сам выбрать форму листка нетрудоспособности. Электронный больничный становится альтернативой бумажному и имеет равную с ним юридическую силу.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в настоящий момент электронный листок нетрудоспособности можно оформить в трех медицинских организациях области: ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», МБУЗ «Городская клиническая больница № 6», ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль». На сегодня к приёму электронных больничных готово около 50 страхователей и их число растёт с каждым днём.

Чтобы работать с электронными больничными листками, организации потребуется личный кабинет. Но работодатель вправе не открывать личный кабинет и не подключаться к электронному обмену больничными. Но в таком случае электронные больничные для их сотрудников будут недоступны, и они смогут получать только «бумажные» листки нетрудоспособности.

В Челябинском региональном отделении открыта «горячая линия» по вопросам информационного взаимодействия участников в целях формирования электронных листков нетрудоспособности: по техническим вопросам — (351) 265−85−59; по организационным вопросам — (351) 263−42−21.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Награды - металлургам Магнитки
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь