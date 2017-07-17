Бумажные фонарики запретили запускать в Геленджике

«В соответствии с пунктом 77 “Правил противопожарного режима в Российской Федерации” на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запрещается запускать в небо неуправляемые изделия, принцип подъема которых основан на нагревании воздуха с помощью открытого огня», — отметили в администрации Геленджика.