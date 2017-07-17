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10:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Бумажные фонарики запретили запускать в Геленджике

Власти курорта просят воздержаться от этого развлечения туристов и местных жителей, мотивируя запрет опасностью пожаров.

«В соответствии с пунктом 77 “Правил противопожарного режима в Российской Федерации” на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запрещается запускать в небо неуправляемые изделия, принцип подъема которых основан на нагревании воздуха с помощью открытого огня», — отметили в администрации Геленджика.

Напомним, в Краснодарском крае из-за сухой и жаркой погоды установлен режим повышенной пожароопасности.

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