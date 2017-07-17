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10:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы начали критиковать городские фонтаны

Местных жителей возмутила неухоженность объектов.

Волгоградцы раскритиковали состояние фонтанов в Центральном и Советском районах города.

Местных жителей возмутила неухоженность фонтана «Искусство» на Центральной набережной. Волгоградцы начали делиться в социальных сетях фотографиями объекта, на которых видно, что он не работает, а вода внутри него зацвела и позеленела. Горожане также возмутились состоянием фонтана в Советском районе неподалеку от колледжа газа и нефти.

Отметим, что на возмущение волгоградцев власти отметили, что фонтаны не работали из-за профилактических работ с гидравлическими коммуникациями, и в скором времени объекты будут выглядеть достойно.

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