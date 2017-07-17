Волгоградцы начали критиковать городские фонтаны

Местных жителей возмутила неухоженность фонтана «Искусство» на Центральной набережной. Волгоградцы начали делиться в социальных сетях фотографиями объекта, на которых видно, что он не работает, а вода внутри него зацвела и позеленела. Горожане также возмутились состоянием фонтана в Советском районе неподалеку от колледжа газа и нефти.