Казнь эпохи Гражданской войны. 10 фактов о расстреле семьи Романовых

Источник: РИА "Новости"

1.

Расстрел семьи Николая II в Екатеринбурге в ночь 16 на 17 июля 1918 года не был санкционирован высшим руководством большевиков. Несмотря на все попытки историков найти доказательства подобного решения, они не были обнаружены. Расстрел был осуществлен во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в состав которого, помимо большевиков, входили и представители других политических партий.

Источник: РИА "Новости"

2.

Формальным поводом для решения о расстреле семьи Николая II стало стремительно наступление белых на Екатеринбург, в ходе которого возникла угроза того, что представители царской фамилии будут освобождены.

3.

Информация о том, что в Екатеринбурге готовился заговор, участники которого ставили перед собой задачу освободить царскую семью, подтверждения не находит. Скорее всего, записки от неких «друзей» с планами организации побега членам семьи Николая II подбрасывались местными чекистами.

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. 1905 год. | Источник: РИА "Новости"

4.

Яков Юровский, непосредственно руководивший расстрелом семьи Николая II, ушел из жизни 2 августа 1938 года, в разгар «большого террора». Однако, в отличие от многих своих товарищей по партии, Юровский не стал жертвой репрессий — он скончался в больнице в результате тяжелой болезни.

Российский император Николай II с семьей следует за Крестным ходом к месту возведения памятника Минину и князю Пожарскому. Нижний Новгород, 1913 год. | Источник: РИА "Новости"

5.

Многие подробности расстрела царской семьи, публиковавшиеся в прессе в 1990-х годах, не соответствуют в действительности.

В частности, в подвале дома Ипатьева не было никаких ритуальных надписей и других признаков, которые могли бы считать случившееся неким ритуальным действием.

Император Николай II. 1894 год. | Источник: РИА "Новости"

6.

Помимо членов царской семьи, в подвале дома Ипатьева в ночь 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны и члены свиты: лейб-медик Боткин, камер-лакей Трупп, повар Харитонов и горничная Демидова. Избежали казни мальчик-поваренок Седнев, отпущенный охраной, и ранее заболевший камердинер Чемодуров.

7.

Вопреки слухам, драгоценности царской семьи, оставшиеся после расстрела, не были разворованы.

Комендант дома Ипатьева Яков Юровский в 1920 году сдал их комеданту Московского Кремля Павлу Малькову.

8.

Назвать точное имя убийцы Николая II практически невозможно.

Обычно им называют Якова Юровского, но главным аргументом в данном случае являются его собственные слова. Стрельбу вели сразу несколько человек, и точно установить, чья именно пуля оборвала жизнь последнего русского императора, крайне сложно.

Императрица Александра Федоровна. 1914 год. | Источник: РИА "Новости"

9.

Новости о расстреле царской семьи не вызвали ажиотажа у современников.

Историки свидетельствуют, что на события Гражданской войны по обе стороны фронта они не повлияли практически никак. Императорская чета не пользовалась популярностью в стране, а гибель царских детей в условиях, когда вокруг гибли десятки тысяч их сверстников, не потрясла никого. Начало процессу превращения Романовых в почитаемых мучеников было дано позднее, в кругах белой эмиграции.

10.

Расстрел семьи Романовых в июле 1918 года не является уникальным событием.