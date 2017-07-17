Казнь эпохи Гражданской войны. 10 фактов о расстреле семьи Романовых
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего русского императора Николая Романова.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего русского императора Николая Романова.
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Расстрел семьи Николая II в Екатеринбурге в ночь 16 на 17 июля 1918 года не был санкционирован высшим руководством большевиков. Несмотря на все попытки историков найти доказательства подобного решения, они не были обнаружены. Расстрел был осуществлен во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в состав которого, помимо большевиков, входили и представители других политических партий.
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Формальным поводом для решения о расстреле семьи Николая II стало стремительно наступление белых на Екатеринбург, в ходе которого возникла угроза того, что представители царской фамилии будут освобождены.
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Информация о том, что в Екатеринбурге готовился заговор, участники которого ставили перед собой задачу освободить царскую семью, подтверждения не находит. Скорее всего, записки от неких «друзей» с планами организации побега членам семьи Николая II подбрасывались местными чекистами.
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Яков Юровский, непосредственно руководивший расстрелом семьи Николая II, ушел из жизни 2 августа 1938 года, в разгар «большого террора». Однако, в отличие от многих своих товарищей по партии, Юровский не стал жертвой репрессий — он скончался в больнице в результате тяжелой болезни.
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В частности, в подвале дома Ипатьева не было никаких ритуальных надписей и других признаков, которые могли бы считать случившееся неким ритуальным действием.
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Помимо членов царской семьи, в подвале дома Ипатьева в ночь 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны и члены свиты:
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Комендант дома Ипатьева Яков Юровский в 1920 году сдал их комеданту Московского Кремля Павлу Малькову.
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Обычно им называют Якова Юровского, но главным аргументом в данном случае являются его собственные слова. Стрельбу вели сразу несколько человек, и точно установить, чья именно пуля оборвала жизнь последнего русского императора, крайне сложно.
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Историки свидетельствуют, что на события Гражданской войны по обе стороны фронта они не повлияли практически никак. Императорская чета не пользовалась популярностью в стране, а гибель царских детей в условиях, когда вокруг гибли десятки тысяч их сверстников, не потрясла никого. Начало процессу превращения Романовых в почитаемых мучеников было дано позднее, в кругах белой эмиграции.
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Расправы над членами царских фамилий случались как в России — например, убийство Федора и Марии Годуновых, так и за рубежом. 11 июня 1903 года король Сербии Александр I Обренович был убит заговорщиками вместе с женой, королевой Драгой, двумя братьями королевы Николаем и Никодимом, а также