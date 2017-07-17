Подача документов на бюджет завершится в понедельник

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Подача документов абитуриентов на бюджетную форму получения высшего образования завершается в понедельник.

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Абитуриенты подают документы на бюджет с 12 июля, а на большинстве специальностей срок подачи завершается в понедельник 17 июля. После этой даты попасть на бюджет можно будет только на тех специальностях, где не сложился конкурс и объявлен дополнительный набор.

Онлайн-мониторинг на сайтах большинства вузов перестанет обновляться уже днем, однако многие абитуриенты уже будут знать, прошли ли они на бюджет. Само же зачисление на бесплатную форму получения высшего образования пройдет до 28 июля.

Проходные баллы и конкурсы будут объявлены после зачисления, однако уже несколько лет самыми востребованными специальностями становятся лингвострановедение, международное право, китайский язык и ряд иных.