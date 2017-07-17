Подача документов на бюджет завершится в понедельник
Последний раз мониторинг количества поданных заявлений в большинстве вузов обновится в 15:00.
Последний раз мониторинг количества поданных заявлений в большинстве вузов обновится в 15:00.
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Подача документов абитуриентов на бюджетную форму получения высшего образования завершается в понедельник.
Абитуриенты подают документы на бюджет с 12 июля, а на большинстве специальностей срок подачи завершается в понедельник 17 июля. После этой даты попасть на бюджет можно будет только на тех специальностях, где не сложился конкурс и объявлен дополнительный набор.
Проходные баллы и конкурсы будут объявлены после зачисления, однако уже несколько лет самыми востребованными специальностями становятся лингвострановедение, международное право, китайский язык и ряд иных.
На платную форму получения образования можно будет подавать документы до 4 июля. Средняя стоимость первого курса в ведущих вузах Беларуси в 2017/2018 учебном году составит 2200−2500 рублей.