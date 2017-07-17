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09:58 (мск), источник: РИА Новости

В Китае запретили упоминать имя Винни-Пуха, сообщила FT

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Китайский сервис микроблогов Sina Weibo запретил в постах пользователей упоминание китайского имени всемирно известного персонажа детских книг Винни-Пуха, сообщает газета Financial Times.

Источник: AP 2017

Как отмечает издание, на выходных посты, в которых упоминалось имя медвежонка из книг английского писателя Алана Милна, «подверглись цензуре» со стороны администрации социальной сети.

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При попытке разместить сообщения с упоминанием его имени на экране появлялась фраза «нелегальный контент», хотя некоторым пользователям удавалось обойти этот запрет. Кроме того, по данным газеты, несколько GIF-изображений с Винни-Пухом были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

Представители Sina Weibo не комментируют эту информацию. Официально власти КНР также не сообщали о новых мерах в области регулирования в интернете. Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи интернета в КНР часто сравнивали персонажа детских книг с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский сервис микроблогов Sina Weibo, который является аналогом Twitter, насчитывает более 500 миллионов пользователей. Был запущен в 2009 году.

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