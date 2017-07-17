В Китае запретили упоминать имя Винни-Пуха, сообщила FT
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Китайский сервис микроблогов Sina Weibo запретил в постах пользователей упоминание китайского имени всемирно известного персонажа детских книг
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Китайский сервис микроблогов Sina Weibo запретил в постах пользователей упоминание китайского имени всемирно известного персонажа детских книг
Как отмечает издание, на выходных посты, в которых упоминалось имя медвежонка из книг английского писателя Алана Милна, «подверглись цензуре» со стороны администрации социальной сети.
При попытке разместить сообщения с упоминанием его имени на экране появлялась фраза «нелегальный контент», хотя некоторым пользователям удавалось обойти этот запрет. Кроме того, по данным газеты, несколько
Представители Sina Weibo не комментируют эту информацию. Официально власти КНР также не сообщали о новых мерах в области регулирования в интернете. Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание
Китайский сервис микроблогов Sina Weibo, который является аналогом Twitter, насчитывает более 500 миллионов пользователей. Был запущен в 2009 году.