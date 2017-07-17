Ко второму этапу реконструкции парка ДОФ приступили в Хабаровске

«На этом участке мы хотим благоустроить площадку для проведения массовых мероприятий, создать комфортные зоны отдыха с прогулочными дорожками, которые порадуют также велосипедистов, роллеров и любителей скандинавской ходьбы. Восстановим несколько разрушенных лестниц, заменим везде отслужившие свое бордюры», — отметил руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров. Также в парке собираются построить игровую площадку и небольшую концертную эстраду. Сейчас строители готовятся к ее установке. Кроме того, парк обнесут новой оградой. Рядом с ним проложат два новых, мощеных брусчаткой тротуара. Их оборудуют по переулку Матросскому и улице Астрономической.