Ко второму этапу реконструкции парка ДОФ приступили в Хабаровске
17 июля в Хабаровске приступили ко второму этапу реконструкции парка ДОФ (Дома офицеров флота) в Краснофлотском районе.
17 июля в Хабаровске приступили ко второму этапу реконструкции парка ДОФ (Дома офицеров флота) в Краснофлотском районе.
Напомним, на работы потратят 18 миллионов рублей. Всего будут облагорожены 3,5 гектара территории, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«На этом участке мы хотим благоустроить площадку для проведения массовых мероприятий, создать комфортные зоны отдыха с прогулочными дорожками, которые порадуют также велосипедистов, роллеров и любителей скандинавской ходьбы. Восстановим несколько разрушенных лестниц, заменим везде отслужившие свое бордюры», — отметил руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров. Также в парке собираются построить игровую площадку и небольшую концертную эстраду. Сейчас строители готовятся к ее установке. Кроме того, парк обнесут новой оградой. Рядом с ним проложат два новых, мощеных брусчаткой тротуара. Их оборудуют по переулку Матросскому и улице Астрономической.
Планируется, что все работы будут завершены в сентябре этого года. В 2018 году строители приступят к третьему этапу реконструкции, тогда рабочие отремонтируют заброшенное двухэтажное здание, расположенное в парке.