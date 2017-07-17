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10:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Ко второму этапу реконструкции парка ДОФ приступили в Хабаровске

17 июля в Хабаровске приступили ко второму этапу реконструкции парка ДОФ (Дома офицеров флота) в Краснофлотском районе.

Напомним, на работы потратят 18 миллионов рублей. Всего будут облагорожены 3,5 гектара территории, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«На этом участке мы хотим благоустроить площадку для проведения массовых мероприятий, создать комфортные зоны отдыха с прогулочными дорожками, которые порадуют также велосипедистов, роллеров и любителей скандинавской ходьбы. Восстановим несколько разрушенных лестниц, заменим везде отслужившие свое бордюры», — отметил руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров. Также в парке собираются построить игровую площадку и небольшую концертную эстраду. Сейчас строители готовятся к ее установке. Кроме того, парк обнесут новой оградой. Рядом с ним проложат два новых, мощеных брусчаткой тротуара. Их оборудуют по переулку Матросскому и улице Астрономической.

Планируется, что все работы будут завершены в сентябре этого года. В 2018 году строители приступят к третьему этапу реконструкции, тогда рабочие отремонтируют заброшенное двухэтажное здание, расположенное в парке.

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