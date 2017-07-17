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10:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярском зоопарке ждут пополнения у пингвинов

Сейчас пернатые высиживают яйца.

В красноярском зоопарке ждут пополнения в семействе пингвинов, сообщили в пресс-службе «Роев ручей».

Сейчас все пары очковых пингвинов заняты важным делом — высиживанием яиц, поэтому они редко выходят к людям. Однако понаблюдать за ними можно во время кормления, когда пингвины выходят за своей порцией сменяя друг друга. Дело в том, что пернатые высиживают яйца по очереди.

«Пополнение ожидается ориентировочно через месяц. У нас каждый год пингвины высиживают яйца, но потомство было только у одной пары. Сейчас пока сложно сказать сколько будет малышей и будут ли они вообще. Зачастую очень много яиц бывают не оплодотворёнными или неправильно высиживаются», — отметил сотрудник «Роева ручья» Олег Чипура.

Кстати, в «Роев ручей» пингвины приехали из питомника Южной Африки. Рождены они были в неволе и выкормлены искусственно, поэтому самостоятельно ловить рыбу не умеют. В Красноярске этих птиц кормят только с рук.

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