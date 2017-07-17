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10:34 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

ВДНХ к своему дню рождения «оживит» лесной массив парка «Останкино»

После заката на прилегающей к пруду территории создадут мультимедийное пространство с духами леса и героями сказок.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Международный фестиваль искусств «Вдохновение» представит уникальную светопроекционную программу с элементами иммерсивного шоу и мультимедиа-арта. После захода солнца на прилегающей к пруду парка «Останкино» территории каждый день с 21 июля по 1 августа в 21:00 будет «оживать» волшебный лес.

Тема фестиваля в 2017 году — «Природа вдохновения»: европейские художники создадут в настоящем лесном массиве мультимедийное пространство, проводниками в котором станут духи леса, животные и герои сказок и мифов. Сказочный ландшафт, движущиеся картины и персонажи создаются с помощью объемных проекций, световых и кинетических скульптур, интерактивных объектов и звука.

Куратор и творческий руководитель «Вдохновения» — Жюльен Павийяр, в прошлом арт-директор легендарного Фестиваля света в Лионе, признанный эксперт в области светового и мультимедийного искусства.

«Представьте себе прогулку по ночному лесу, вдали от городского шума. Мы отвыкли быть наедине с дикой природой, поэтому наша фантазия рождает таинственные и пугающие образы из силуэтов и звуков. Спустя некоторое время все органы чувств привыкают, воображение включается в полную силу, и мы начинаем чувствовать удивительную связь с окружающим миром», — поделился Жюльен Павийяр.

Природа вдохновляет людей на создание мифов и сказок, передающихся из поколения в поколение, на научные открытия и, конечно, на творчество. Наш проект — это дань природе как неиссякаемому источнику вдохновения.
Жюльен Павийяр
Эксперт в области светового и мультимедийного искусства

Прогулка по парку заставит зрителей шоу почувствовать, как много сил, мыслей и идей мы черпаем у природы и как редко бываем наедине с ней. Работы художников, вписанные в сказочное пространство, уникальны: «Птицы» Седрика ле Борна, кинетическая скульптура «Лошадь ночи» Реми Брюна, «Коконы» бельгийского скульптора Димитрия Паримероса и другие. Художник Эрик Баро представит свои фирменные плетеные скульптуры «Небесные люмильеры» и «Световые гнезда», которые многократно выставлялись во Франции, Швейцарии и других странах.

50 цветных «люмильеров» создадут световой тоннель и волшебную атмосферу чудесного леса. Французский художник Алексис Габиро с помощью проекций на сетку оживит сильфид из фонтана «Дружба народов», которые будут кружиться вокруг поляны в хороводе и разбегаться по лесу. Французское творческое объединение Aérosculpture создаст вокруг пруда парка летающие инсталляции из светящихся рыб, пруд в волшебную ночь перевернется с ног на голову.

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«Фестиваль “Вдохновение” — очень личный для ВДНХ проект. Тема каждого года — это то, что вдохновляет нас в нашей ежедневной работе и запуске новых проектов. “Вдохновение-2017” — это потрясающая французская команда, у которой мы учимся, как правильно слышать природу, передавать ее знаки, превращать их в искусство. Мы уверены, этот абсолютно новый и непривычный для нас формат фестиваля станет безусловным открытием для Москвы», — отметил представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

По традиции фестиваль закроется 1 августа, в день рождения ВДНХ, захватывающим светопроекционным шоу при участии симфонического оркестра «Русская филармония».

«Вдохновение» — одно из самых масштабных событий в Европе. Общее число посетителей за два года — более 15 миллионов человек, а среди участников — более 500 профессионалов и 200 любителей. Каждый год фестиваль исследует разные грани искусства и вдохновения: великие музыкальные произведения, историю театра и драматургии, мультимедиа, импровизацию, сотворчество.

Вход свободный.

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