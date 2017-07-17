Дрон впервые использовали для осмотра моста. И под водой тоже
Испытания октокоптера Naviator признали успешными.
Испытания октокоптера Naviator признали успешными.
Разработчики из Ратгерского университета в
Сегодня несколько разработчиков занимаются созданием гибридных беспилотных летательных аппаратов, которые одинаково эффективно могли бы функционировать сразу в нескольких средах: на земле и в воздухе или под водой и в воздухе. Основной задачей таких проектов является универсализация, которая позволит использовать один и тот же аппарат для решения самых разнообразных задач.
Во время испытаний октокоптера Naviator специалисты осмотрели состояние подводной части мостовых опор, тросового подвеса и пролетов. На проведение осмотра с помощью дрона специалистам потребовался один день. Прежде эта операция заняла бы несколько дней и потребовала бы использования вертолета, катера и подводного робота.
Naviator имеет четыре луча, на концах которых размещены по два воздушных винта, каждый из которых приводится собственным электромотором. Характеристики аппарата не раскрываются. Частичным финансированием программы его разработки занимается
Помимо Naviator при финансовой поддержке
Василий Сычев