Дрон впервые использовали для осмотра моста. И под водой тоже

Источник: DELAWARE RIVER & BAY AUTHORITY

Разработчики из Ратгерского университета в Нью-Джерси совместно со стартапом SubUAS впервые использовали октокоптера для полной инспекции моста, включая состояния подводной части его опор. Как пишет Aviation Week, с помощью аппарата, получившего название Naviator, разработчики осмотрели состояние Мемориального моста Делавэра, соединяющего штаты Делавэр и Нью-Джерси.

Сегодня несколько разработчиков занимаются созданием гибридных беспилотных летательных аппаратов, которые одинаково эффективно могли бы функционировать сразу в нескольких средах: на земле и в воздухе или под водой и в воздухе. Основной задачей таких проектов является универсализация, которая позволит использовать один и тот же аппарат для решения самых разнообразных задач.

Во время испытаний октокоптера Naviator специалисты осмотрели состояние подводной части мостовых опор, тросового подвеса и пролетов. На проведение осмотра с помощью дрона специалистам потребовался один день. Прежде эта операция заняла бы несколько дней и потребовала бы использования вертолета, катера и подводного робота.

Naviator имеет четыре луча, на концах которых размещены по два воздушных винта, каждый из которых приводится собственным электромотором. Характеристики аппарата не раскрываются. Частичным финансированием программы его разработки занимается Научно-исследовательское управление ВМС США; военные намерены использовать подобные аппараты для поиска морских мин.

Помимо Naviator при финансовой поддержке Научно-исследовательского управления ВМС США разрабатывается дрон GTQ-Cormorant. Его созданием занимается Технологий институт Джорджии. Этот аппарат также способен летать, садиться на воду, погружаться на заданную глубину, а затем всплывать и взлетать.

Василий Сычев