Смена фамилии: как британская королевская семья стала Виндзорами
17 июля исполняется ровно 100 лет со дня королевского указа, который поменял фамилию британской монархии. Вместо
17 июля исполняется ровно 100 лет со дня королевского указа, который поменял фамилию британской монархии. Вместо
Конец эпохи
В начале XX века Европа застыла в состоянии неустойчивого равновесия. Монархии еще держались, но призрак перемен уже активно бродил по городам и весям.
Последним парадом уходящей эпохи стали похороны британского короля, сына королевы Виктории Эдуарда VII 20 мая 1910 года.
В траурном кортеже ехали представители всех царствующих династий. Строго в соответствии с протоколом первыми ехали императоры и короли, за ними следовали герцоги, эрцгерцоги, курфюрсты и князья. Представители демократий, даже таких влиятельных и богатых, как Соединенные Штаты и Франция, были отправлены в задние ряды процессии.
Те же, кто ехал в первых рядах, еще не подозревали, что в скором времени им придется либо адаптироваться к изменившимся реалиям, либо вообще исчезнуть с горизонта.
Немецкое засилье
Честно говоря, не вполне понятно, как с этим фактом уживаются английские патриоты (подчеркиваю, что английские, а не британские), но после Тюдоров на английском, а затем и британском престоле относительно чистокровные англичане не сидели вообще.
То есть
А все началось с того, что англичане категорически отказались жить под скипетром католиков.
Не важно, где родился, важно, как крестился
У Стюартов с британским престолом не заладилось. Карлу I отрубили голову, его сыну при реставрации пришлось пойти на заметные уступки парламенту, ну, а Якова II вынудили отправиться в изгнание.
К тому времени у англичан на католиков выработалась стойкая аллергия, и парламент решил пригласить на престол дочку свергнутого короля Мэри, которая по счастью была протестанткой, плюс замужем за герцогом Вильгельмом Оранским. Ну, а он (вот уж повезло, так повезло!) тоже находился в родстве с британскими монархами. Его матерью была старшая дочь Карла I, того самого, казненного Кромвелем.
К сожалению, Стюартам не слишком везло с наследниками. Ни у Мэри и Вильгельма, ни у их преемницы Анны детей не было.
В 1714 году Британия осталась без короля. Единственным подходящим протестантом, который имел хоть
Он был первым, но далеко не последним немцем, который утвердился на британском троне. Кстати, он так и не выучился говорить на языке своих подданных.
Хрен редьки не слаще, или Не Ганновер — так
Георг I принадлежал к немецкой династии с громким именем:
Последним представителем древних Ганноверов была королева Виктория, которая, выйдя замуж, приняла династическое имя своего мужа Альберта. Так королевская семья стала
Так бы они ими и оставались, если бы не Первая мировая война.
Плодовитая королева и война кузенов
Действительно, ситуация сложилась довольно комичная, если бы этот фарс не обернулся мировой мясорубкой, в которой погибли миллионы людей.
Виктория была дамой плодовитой. Ее многочисленные отпрыски занимали семь европейских тронов, а если считать и родню принца Альберта, то 11.
Георг V, кайзер Вильгельм и Николай II были двоюродными братьями. Есть свидетели, который утверждают, что когда Вильгельм узнал, что Россия выступила против него, то воскликнул: «Ники меня обманул!», после чего добавил: «Если бы была жива бабушка (Виктория), она бы никогда этого не допустила».
Скорее всего, он был не прав, потому что к 1914 году реальная власть уже ускользала от монархов, переходя, говоря современным языком, к
Роковой 1917-й
После трех лет войны о родственных чувствах уже никто не вспоминал.
Антигерманские настроения в Британии достигли своего апогея.
Перелом произошел в 1915 году, когда вся Британская империя, а также жители Соединенных Штатов пришли в ужас после того, как немецкая подводная лодка потопила американский гражданский корабль «Лузитанию». 1200 человек погибли. Для этнических немцев, все еще живущих на Британских островах, ситуация стала смертельно опасной.
Антинемецкие погромы прокатились по Лондону, Ливерпулю, Манчестеру и Ньюкаслу.
В лондонском
Погромы привели к тому, что на
Улицы разбитых витрин
В Брэдфорде и Ноттингеме натурализованные немцы бросились подписывать письма, в которых клялись в верности стране и королю, желали британской армии победу и давали
При этом в опасности оказались не только немцы.
Вот что писала тогда газета Times:
На улицах Поплара (район на востоке Лондона) толпа громила немецкие лавки с такой тщательностью, что жертвами оказывались все, чья фамилия звучала не слишком по-английски.
В Лейтенстоуне толпа бросила один взгляд на имя владельца паба (им был шотландец по фамилии Страхан) и тут же разбила все окна.
Следует отметить, что газеты поддерживали это безумие. Они требовали, чтобы все этнические немцы призывного возраста были изолированы от общества. В то время на Британских островах проживало около 60 тысяч немцев, австрийцев и турок, плюс еще восемь тысяч натурализованных граждан «враждебного происхождения».
Более того, та же Times предупреждала: «Мы видим, что все шире распространяется мнение о том, что натурализация не гарантирует свободы от погромов».
Упреждающий удар
Ручаться, конечно, нельзя, но можно предположить, что если Георг V прочитал тот номер Times, ему стало сильно не по себе.
Хотя сообразить, куда дует ветер, можно было уже довольно давно.
Еще в 1914 году родившийся в Австрии принц Людвиг Баттенберг был вынужден уйти в отставку с поста Первого лорда адмиралтейства — исключительно
Главный редактор журнала Majesty («Величество») Джо Литтл
Легким движением пера
Так и получилось, что в ночь с 16-го на 17-е июля 1917 года королевская семья легла спать немецкими
Баттенберги, например, пошли по пути наименьшего сопротивления и
«Виндзор» оказался прекрасным именем для династии, одновременно являясь квинтэссенцией всего английского и всего королевского.
Эта гениальная идея пришла в голову личному секретарю короля лорду Стэмфордему.
В ту памятную ночь Людвиг Баттенбергский навещал своего сына на базе королевского флота в Шотландии. В книге для посетителей он написал: «Приехал князь Хайд, уехал лорд Джекил».
Так какой же национальности королева?
В 1947 году тогда еще принцесса Уэльская Елизавета вышла замуж за принца Филиппа. Сам он носил фамилию Маунтбаттен и происходил из королевской семьи Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург.
В то время Вторая мировая война была совсем недавним прошлым, и при вступлении в брак Филип от всех немецких титулов отказался.
По совету Уинстона Черчилля, который имел долгий разговор с
Но остались ли хоть
Вот как на этот вопрос отвечает королевский обозреватель газеты Telegraph Доминик Селвуд: «Семья королевы жила в Британии на протяжении многих столетий. Ее родным языком является английский, и она свободно говорит
А рождественские подарки королевская семья до сих пор открывает вечером накануне Рождества. А это чисто немецкая традиция!
Яна Литвинова
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