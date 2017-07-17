Во Владивостоке наказали 18 таксистов

Во Владивостоке за минувшие выходные на нарушении Правил дорожного движения попались 18 таксистов: в их отношении сотрудники ДПС составили соответствующие протоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

В приморской столице было зарегистрировано 583 нарушения ПДД: водители не пропустили пешеходов 81 раз, припарковались не по правилам 91 водителей (на штраф-стоянку доставлено 95 авто). Составлены протоколы в отношении 85 водителей, перевозивших не пристегнутых детей, а также в отношении 38 владельцев «тонированных» авто.

Из нарушений, которые способны вызвать серьезную аварию, зафиксировано 20 случаев пьяной езды, пять выездов на «встречку», а также 26 случаев превышений скорости (эти авто были остановлены сотрудниками ГАИ).

ПДД нарушил 101 пешеход, а также семь водителей автобусов.