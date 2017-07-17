Во Владивостоке наказали 18 таксистов
За выходные в городе зарегистрировано в общей сложности почти 600 нарушений ПДД.
За выходные в городе зарегистрировано в общей сложности почти 600 нарушений ПДД.
Во Владивостоке за минувшие выходные на нарушении Правил дорожного движения попались 18 таксистов: в их отношении сотрудники ДПС составили соответствующие протоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
В приморской столице было зарегистрировано 583 нарушения ПДД: водители не пропустили пешеходов 81 раз, припарковались не по правилам 91 водителей (на
Из нарушений, которые способны вызвать серьезную аварию, зафиксировано 20 случаев пьяной езды, пять выездов на «встречку», а также 26 случаев превышений скорости (эти авто были остановлены сотрудниками ГАИ).
ПДД нарушил 101 пешеход, а также семь водителей автобусов.
Нарушение ПДД привело владивостокцев к авариям в 105 случаях. Зарегистрировано 65 ДТП с материальным ущербом. Водители составили 16 европротоколов. В трех ДТП пострадали пять человек.