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10:34 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке наказали 18 таксистов

За выходные в городе зарегистрировано в общей сложности почти 600 нарушений ПДД.

Во Владивостоке за минувшие выходные на нарушении Правил дорожного движения попались 18 таксистов: в их отношении сотрудники ДПС составили соответствующие протоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

В приморской столице было зарегистрировано 583 нарушения ПДД: водители не пропустили пешеходов 81 раз, припарковались не по правилам 91 водителей (на штраф-стоянку доставлено 95 авто). Составлены протоколы в отношении 85 водителей, перевозивших не пристегнутых детей, а также в отношении 38 владельцев «тонированных» авто.

Из нарушений, которые способны вызвать серьезную аварию, зафиксировано 20 случаев пьяной езды, пять выездов на «встречку», а также 26 случаев превышений скорости (эти авто были остановлены сотрудниками ГАИ).

ПДД нарушил 101 пешеход, а также семь водителей автобусов.

Нарушение ПДД привело владивостокцев к авариям в 105 случаях. Зарегистрировано 65 ДТП с материальным ущербом. Водители составили 16 европротоколов. В трех ДТП пострадали пять человек.

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