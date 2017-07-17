Микропластик в водах Приморья ищут ученые
Микропластик в водах Приморья ищут ученые.
Микропластик в водах Приморья ищут ученые.
В минувшую субботу, 15 июля, научная экспедиция Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского в целях изучения проблемы присутствия микропластика в водах залива Петра Великого отправилась в море, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
Экспедиция продлится 4 дня, в течение которых ученые соберут материал для дальнейшего изучения и произведут отбор воды для химического анализа найденных фрагментов пластика. Точки, в которых будет взят материал для исследования, уже определены.
«Микропластик выделяется из всего пластикового мусора. Его размеры не превышают 5 миллиметров. Частицы микропластика могут попасть в желудок рыбы, а затем по пищевой цепи оказаться и в организме человека. Также многие морские обитатели легко принимают разноцветные кусочки пластика за
Екатерина Брязгунова.