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10:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Микропластик в водах Приморья ищут ученые

Микропластик в водах Приморья ищут ученые.

Источник: AP 2017

В минувшую субботу, 15 июля, научная экспедиция Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского в целях изучения проблемы присутствия микропластика в водах залива Петра Великого отправилась в море, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе АО «Восточный порт».

Экспедиция продлится 4 дня, в течение которых ученые соберут материал для дальнейшего изучения и произведут отбор воды для химического анализа найденных фрагментов пластика. Точки, в которых будет взят материал для исследования, уже определены.

«Микропластик выделяется из всего пластикового мусора. Его размеры не превышают 5 миллиметров. Частицы микропластика могут попасть в желудок рыбы, а затем по пищевой цепи оказаться и в организме человека. Также многие морские обитатели легко принимают разноцветные кусочки пластика за что-то съедобное, а, попав в организм, такая “еда” блокирует дыхательные пути и пищеварительный тракт, в результате рыбы, птицы и морские млекопитающие погибают. В России изучение проблемы микропластика находится на начальном этапе развития. В состав нашей экспедиции вошло восемь человек, — рассказала д.т.н., профессор МГУ им. адм. Г. И. Невельского, руководитель данной научной работы Яна Блиновская».

Екатерина Брязгунова.

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