Микропластик в водах Приморья ищут ученые.

В минувшую субботу, 15 июля, научная экспедиция Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского в целях изучения проблемы присутствия микропластика в водах залива Петра Великого отправилась в море, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе АО «Восточный порт».

Экспедиция продлится 4 дня, в течение которых ученые соберут материал для дальнейшего изучения и произведут отбор воды для химического анализа найденных фрагментов пластика. Точки, в которых будет взят материал для исследования, уже определены.