Самарскому университету исполнилось 75лет
17 июля 1942 года был подписан приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР о создании Куйбышевского авиационного института.
17 июля 1942 года был подписан приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР о создании Куйбышевского авиационного института.
Самарский университет отмечает 75-летие, сообщает сайт вуза.
Образованному в тяжелые военные годы институту надлежало обеспечить заводы
В настоящее время в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева обучаются 16,8 тысяч студентов. Численность
Вот основные вехи истории вуза:
— в 1966 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР КуАИ было присвоено имя С. П. Королева. В этом же году постановлением Совета Министров СССР и постановлением Совета Министров РСФСР был образован Куйбышевский государственный университет. Первыми обучение начали 200 студентов трех факультетов: математического (специальность «Математика»), физического («Физика») и гуманитарных дисциплин («Литература и русский язык» и «История»). Становление и развитие госуниверситета в значительной степени состоялось благодаря поддержке со стороны ведущих университетов страны: Московского, Ленинградского, Саратовского и других;.
— в 1967 году указом Президиума Верховного Совета СССР КуАИ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К этому времени вуз подготовил более 7 000 инженеров. В институте работали пять факультетов, 29 кафедр, десять отраслевых лабораторий. В учебной и
— в 1991 году Куйбышевский авиационный институт был переименован в Самарский авиационный институт, а год спустя институт получил название Самарский государственный аэрокосмический университет;.
— в 2009 году СГАУ стал одним из первых высших учебных заведений России, получивших статус национального исследовательского;.
— в 2013 году СГАУ вошел в число 15-ти победителей конкурса проекта повышения конкурентоспособности университетов «5−100»;.
— в 2015 году на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации завершилось объединение СГАУ и СамГУ;.
— в 2016 году объединенный вуз получил название «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева».