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10:35 (мск), источник: АиФ Самара

Самарскому университету исполнилось 75лет

17 июля 1942 года был подписан приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР о создании Куйбышевского авиационного института.

Самарский университет отмечает 75-летие, сообщает сайт вуза.

Образованному в тяжелые военные годы институту надлежало обеспечить заводы инженерно-техническими кадрами. 1 октября, к занятиям приступили первые 556 студентов. К концу 1942 года их было уже 767 человек. В учебном процессе были задействованы 55 преподавателей.

В настоящее время в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева обучаются 16,8 тысяч студентов. Численность научно-педагогических работников составляет 1456 человек. В объединенном университете восемь учебных институтов, 15 факультетов, 97 кафедр, 156 научных подразделений.

Вот основные вехи истории вуза:

— в 1966 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР КуАИ было присвоено имя С. П. Королева. В этом же году постановлением Совета Министров СССР и постановлением Совета Министров РСФСР был образован Куйбышевский государственный университет. Первыми обучение начали 200 студентов трех факультетов: математического (специальность «Математика»), физического («Физика») и гуманитарных дисциплин («Литература и русский язык» и «История»). Становление и развитие госуниверситета в значительной степени состоялось благодаря поддержке со стороны ведущих университетов страны: Московского, Ленинградского, Саратовского и других;.

— в 1967 году указом Президиума Верховного Совета СССР КуАИ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К этому времени вуз подготовил более 7 000 инженеров. В институте работали пять факультетов, 29 кафедр, десять отраслевых лабораторий. В учебной и научно-исследовательской работе были задействованы 420 преподавателей (из них десять профессоров и докторов наук, 114 доцентов и кандидатов наук), обучалось 6627 студентов;.

— в 1991 году Куйбышевский авиационный институт был переименован в Самарский авиационный институт, а год спустя институт получил название Самарский государственный аэрокосмический университет;.

— в 2009 году СГАУ стал одним из первых высших учебных заведений России, получивших статус национального исследовательского;.

— в 2013 году СГАУ вошел в число 15-ти победителей конкурса проекта повышения конкурентоспособности университетов «5−100»;.

— в 2015 году на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации завершилось объединение СГАУ и СамГУ;.

— в 2016 году объединенный вуз получил название «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева».

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