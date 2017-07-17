89-летняя женщина пропала в Новосибирской области
Валентина Шварева ушла из дома в поселке Маслянино 14 июля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры.
Валентина Шварева ушла из дома в поселке Маслянино 14 июля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры.
89-летняя женщина пропала в Новосибирской области, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Валентина Шварева ушла из дома в поселке Маслянино 14 июля, с тех пор о ней нет никакой информации. Рост женщины 150 см. Телосложение — худощавое.
Волосы — седые, короткие. Глаза голубые. Была одета: красная кофта, цветной халат, синие галоши, розовая шапочка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону 89538672112.