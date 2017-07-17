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10:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

89-летняя женщина пропала в Новосибирской области

Валентина Шварева ушла из дома в поселке Маслянино 14 июля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры.

89-летняя женщина пропала в Новосибирской области, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Валентина Шварева ушла из дома в поселке Маслянино 14 июля, с тех пор о ней нет никакой информации. Рост женщины 150 см. Телосложение — худощавое.

Волосы — седые, короткие. Глаза голубые. Была одета: красная кофта, цветной халат, синие галоши, розовая шапочка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону 89538672112.

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