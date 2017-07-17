В Челябинске назвали районы для одиноких людей
Аналитики недвижимости пришли к выводу, что больше всего меленьких квартир сосредоточено в двух районах южноуральской столицы.
Аналитики недвижимости пришли к выводу, что больше всего меленьких квартир сосредоточено в двух районах южноуральской столицы.
Жилье площадью до 33 «квадратов» проще найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. К такому выводу пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.
По подсчётам экспертов, в Челябинске сейчас треть выставленных на продажу квартир имеет площадь меньше 33 кв. метров. Самые маленькие и дешевые квартиры — до 20 «квадратов» — расположены в Тракторозаводском районе (28% от общего количества квартир), а также Металлургическом (26%) и Ленинском (21%) районах. По убыванию идут Курчатовский, Калининский и Центральный районы.
«Самые маленькие квартиры сейчас на рынке — от 16 до 33 “квадратов”. Как правило, большинство семей рассматривают такое жильё как временное, и при первой же возможности стараются перебраться в более просторное, — отмечает руководитель
Квартиру площадью 18 «квадратов» сегодня можно купить за 800 тыс. руб. За жилплощадь больше 30 квадратных метров в среднем придется заплатить 1,2 млн руб.