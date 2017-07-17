В Челябинске назвали районы для одиноких людей

Жилье площадью до 33 «квадратов» проще найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. К такому выводу пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

По подсчётам экспертов, в Челябинске сейчас треть выставленных на продажу квартир имеет площадь меньше 33 кв. метров. Самые маленькие и дешевые квартиры — до 20 «квадратов» — расположены в Тракторозаводском районе (28% от общего количества квартир), а также Металлургическом (26%) и Ленинском (21%) районах. По убыванию идут Курчатовский, Калининский и Центральный районы.

«Самые маленькие квартиры сейчас на рынке — от 16 до 33 “квадратов”. Как правило, большинство семей рассматривают такое жильё как временное, и при первой же возможности стараются перебраться в более просторное, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — А для тех, кто живет один, небольшая жилплощадь может стать подходящим вариантом и для постоянного проживания».