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10:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани 19 июля начнутся тестовые полеты авиагонки Red Bull Air Race

Пилоты и самолеты международного авиасоревнования уже прибыли в Татарстан.

Пробные полеты чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race состоятся 19 июля возле Казанского Кремля.

«В выходные 22 и 23 июля Казань примет соревнования пятого этапа чемпионата мира по воздушным гонкам “Red Bull Air Race” — одному из самых зрелищных спортивных событий мира, — отметил Роман Ивачев, начальник отдела реализации спортивных проектов исполкома Казани. — В России гонка состоится впервые, и особенно приятно, что произойдет это именно в Казани. Полеты будут проходить над акваторией Казанки, для этого на реке между мостом “Миллениум” и Кремлевской дамбой установят 25-метровые воздушные ворота. Принимать участие будут 14 пилотов класса “мастерс” и 6 — “челленджерс”. Спортсмены и персонал прибыли 10 июля, а тестовые полеты начнутся 19 июля. Самолеты уже доставлены в Казань».

Четыре этапа гонки остались позади — состязания в Объединенных Арабских Эмиратах, США, Японии и Венгрии. После Казани спортсмены отправятся в Португалию и Германию, а финал пройдет в американском Индианаполисе.

В гонках принимают участие 15 стран.

Авиамашины на трассах развивают скорость до 370 км в час. Задача пилотов — прилететь в кратчайшее время и не набрать штрафов. Набравший больше всего очков за сезон объявляется победителем.

В целях безопасности будут введены ограничения движения автотранспорта на ул. Сибгата Хакима от ул. Декабристов до Бичурина, а на мосту «Миллениум» и Кремлевской дамбе будут ограничение движения пешеходов.

Время проведения спортивного события в субботу 22 июля — с 10.30 до 19.00, 23 июля — с 12 .00. Завершится соревнование церемонией награждения в 18 часов.

Все активности будут сосредоточены на Кремлевской набережной и парке перед Дворцом земледельцев. «Трансляцию увидят сотни миллионов человек в 176 странах мира. Казанский Кремль ни разу не был декорацией для авиагонок, и они имеют все шансы попасть в историю как самые красивые», — отметил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин.

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