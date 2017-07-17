В Казани 19 июля начнутся тестовые полеты авиагонки Red Bull Air Race

Пробные полеты чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race состоятся 19 июля возле Казанского Кремля.

«В выходные 22 и 23 июля Казань примет соревнования пятого этапа чемпионата мира по воздушным гонкам “Red Bull Air Race” — одному из самых зрелищных спортивных событий мира, — отметил Роман Ивачев, начальник отдела реализации спортивных проектов исполкома Казани. — В России гонка состоится впервые, и особенно приятно, что произойдет это именно в Казани. Полеты будут проходить над акваторией Казанки, для этого на реке между мостом “Миллениум” и Кремлевской дамбой установят 25-метровые воздушные ворота. Принимать участие будут 14 пилотов класса “мастерс” и 6 — “челленджерс”. Спортсмены и персонал прибыли 10 июля, а тестовые полеты начнутся 19 июля. Самолеты уже доставлены в Казань».

Четыре этапа гонки остались позади — состязания в Объединенных Арабских Эмиратах, США, Японии и Венгрии. После Казани спортсмены отправятся в Португалию и Германию, а финал пройдет в американском Индианаполисе.

В гонках принимают участие 15 стран.

Авиамашины на трассах развивают скорость до 370 км в час. Задача пилотов — прилететь в кратчайшее время и не набрать штрафов. Набравший больше всего очков за сезон объявляется победителем.

В целях безопасности будут введены ограничения движения автотранспорта на ул. Сибгата Хакима от ул. Декабристов до Бичурина, а на мосту «Миллениум» и Кремлевской дамбе будут ограничение движения пешеходов.

Время проведения спортивного события в субботу 22 июля — с 10.30 до 19.00, 23 июля — с 12 .00. Завершится соревнование церемонией награждения в 18 часов.