Аварийные службы откачали воду из дворов в Индустриальном районе Хабаровска

«Вода уже не льется по улице. От горячего водоснабжения отключен один дом по переулку Дзержинского, 3а. Скорее всего, причиной порыва стал скачок давления на ТЭЦ. Сейчас на устранении аварии работают специалисты», — сообщили в диспетчерской Тепловых сетей.