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11:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Аварийные службы откачали воду из дворов в Индустриальном районе Хабаровска

От горячего водоснабжения отключен один дом.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты МУП Хабаровска «Тепловые сети» с помощью наносов откачали горячую воду, разлившуюся сегодня утром из-за коммунальной аварии на улице Блюхера, сообщает портал «Губерния».

«Вода уже не льется по улице. От горячего водоснабжения отключен один дом по переулку Дзержинского, 3а. Скорее всего, причиной порыва стал скачок давления на ТЭЦ. Сейчас на устранении аварии работают специалисты», — сообщили в диспетчерской Тепловых сетей.

По данным тепловиков, в понедельник утром в Индустриальном районе города произошло сразу три коммунальных аварии. Не все порывы удалось найти и устранить. Аварийные бригады продолжают работу.

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