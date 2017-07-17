На Черноморском побережье Кубани ожидаются сильные дожди
На Черноморском побережье Краснодарского края 17 и 18 июля ожидается резкое ухудшение погоды.
На Черноморском побережье Краснодарского края 17 и 18 июля ожидается резкое ухудшение погоды.
Ожидаются дождь, ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20−25м/с. Возможны резкие подъемы уровней рек.
«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеоусловиями жителям и гостям Сочи рекомендуется воздерживаться от выходов в горы в этот период», — сообщили в
Местным жителям также напомнили, что в случае происшествия необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010.
Как сообщали Юга.ру, в