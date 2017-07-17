На Черноморском побережье Кубани ожидаются сильные дожди

Источник: ЮГА.ру

Ожидаются дождь, ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20−25м/с. Возможны резкие подъемы уровней рек.

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеоусловиями жителям и гостям Сочи рекомендуется воздерживаться от выходов в горы в этот период», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Местным жителям также напомнили, что в случае происшествия необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010.