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10:42 (мск), источник: ЮГА.ру

На Черноморском побережье Кубани ожидаются сильные дожди

На Черноморском побережье Краснодарского края 17 и 18 июля ожидается резкое ухудшение погоды.

Источник: ЮГА.ру

Ожидаются дождь, ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20−25м/с. Возможны резкие подъемы уровней рек.

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеоусловиями жителям и гостям Сочи рекомендуется воздерживаться от выходов в горы в этот период», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Местным жителям также напомнили, что в случае происшествия необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010.

Как сообщали Юга.ру, в Карачаево-Черкесской Республике 17 и 18 июля ожидаются ливни с грозой и градом, а также шквалистым усилением ветра.

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