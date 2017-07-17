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10:39 (мск), источник: АиФ Калининград

На Балтийский флот прибыло более 3 тысяч призывников из 20 регионов РФ

Из Калининградской области было призвано более тысячи человек.

Источник: Аргументы и факты

На Балтийский флот в рамках весенней призывной кампании прибыло более 3 тысяч призывников из 20 регионов РФ.

В Калининградскую область приехали новобранцы из Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия и других.

«Флотские ряды пополнили более полутора тысяч младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей многоосных автомобилей, радиотехников, связистов, водолазов, акустиков. Данные военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин», — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Отметим, что из Калининградской области было призвано более тысячи человек. Все они, за исключением тех, кто призван в Президентский полк, останутся служить в регионе.

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