На Балтийский флот прибыло более 3 тысяч призывников из 20 регионов РФ
Из Калининградской области было призвано более тысячи человек.
Из Калининградской области было призвано более тысячи человек.
На Балтийский флот в рамках весенней призывной кампании прибыло более 3 тысяч призывников из 20 регионов РФ.
В Калининградскую область приехали новобранцы из Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия и других.
«Флотские ряды пополнили более полутора тысяч младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям
Отметим, что из Калининградской области было призвано более тысячи человек. Все они, за исключением тех, кто призван в Президентский полк, останутся служить в регионе.