Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам

<div id="vk_post_26046864_9623"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_26046864_9623", 26046864, 9623, '2_KCTfszgmQYkEXHDIcXZvvSqig')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Думали, что будет спад. Но нет. Расслабляться рано», — отметил владыка.

Читайте также Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: Как подготовиться к встрече со святыней

По его словам, максимальное время ожидания — 3 часа 20 минут. На пике в очереди стоит одновременно 8−10 тысяч паломников.

Тем, кто не может по объективным причинам стоять в общей очереди (инвалиды, мамы с маленькими детьми), отправляют в социальную — таковых уже набралось 9 тысяч человек.

По словам главы комитета по законности и правопорядку Смольного Леонида Богданова, власти довольны организацией очереди к мощам.