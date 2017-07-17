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10:45 (мск), источник: Фонтанка

Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам

Более 95 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Петербурге. Об этом журналистам 17 июля заявил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

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«Думали, что будет спад. Но нет. Расслабляться рано», — отметил владыка.

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По его словам, максимальное время ожидания — 3 часа 20 минут. На пике в очереди стоит одновременно 8−10 тысяч паломников.

Тем, кто не может по объективным причинам стоять в общей очереди (инвалиды, мамы с маленькими детьми), отправляют в социальную — таковых уже набралось 9 тысяч человек.

По словам главы комитета по законности и правопорядку Смольного Леонида Богданова, власти довольны организацией очереди к мощам.

«Петербург не ощущает дискомфорта. Если бы не занимались организацией, то очередь могла вырасти до Невского проспекта», — добавил он.

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