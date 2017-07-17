50 тыс. человек стали гостями Сабантуя-2017 в Казани
На площадках проведения республиканского праздника плуга серьезных нарушений зафиксировано не было.
На площадках проведения республиканского праздника плуга серьезных нарушений зафиксировано не было.
(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 50 тыс. человек стали гостями Сабантуя-2017, прошедшего в Казани 15 июля.
На площадках проведения республиканского праздника плуга — в Березовой роще у поселка Мирный и Казанском ипподроме — серьезных нарушений зафиксировано не было, было отмечено сегодня в ходе традиционного делового понедельника в мэрии столицы РТ.
По информации начальника Управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова, 1700 сотрудников полиции обеспечивали безопасность на празднике. На площадках мероприятия было зафиксировано около 100 обращений к медикам.