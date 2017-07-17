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10:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

50 тыс. человек стали гостями Сабантуя-2017 в Казани

На площадках проведения республиканского праздника плуга серьезных нарушений зафиксировано не было.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 50 тыс. человек стали гостями Сабантуя-2017, прошедшего в Казани 15 июля.

На площадках проведения республиканского праздника плуга — в Березовой роще у поселка Мирный и Казанском ипподроме — серьезных нарушений зафиксировано не было, было отмечено сегодня в ходе традиционного делового понедельника в мэрии столицы РТ.

По информации начальника Управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова, 1700 сотрудников полиции обеспечивали безопасность на празднике. На площадках мероприятия было зафиксировано около 100 обращений к медикам.

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