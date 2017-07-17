Владивосток ждет ночь отечественного кино
Три картины, которые будут транслироваться в уличном кинотеатре, приморцы выберут народным голосованием.
Три картины, которые будут транслироваться в уличном кинотеатре, приморцы выберут народным голосованием.
Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет по всей стране с 27 на 28 августа. Три картины, которые будут транслироваться в уличном кинотеатре на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, жители Приморья выберут народным голосованием, сообщили ИА PrimaMedia в
«Фонд кино совместно с министерством культуры Российской Федерации объявляет
В голосовании, которое продлится до 25 июля, принимают участие 15 картин, из которых для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера.
В числе лент, участвующих в голосовании, «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж», «Три богатыря и Морской царь», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «СуперБобровы», «Снежная королева-3: Огонь и лед», «Ёлки 5».
Мероприятие пройдет в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока 27 июля. Начало в 20.00.