Владивосток ждет ночь отечественного кино

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет по всей стране с 27 на 28 августа. Три картины, которые будут транслироваться в уличном кинотеатре на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, жители Приморья выберут народным голосованием, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Фонд кино совместно с министерством культуры Российской Федерации объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках “Ночи кино”. В список попали одни из самых успешных отечественных лент прошлого года, а также первой половины нынешнего», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

В голосовании, которое продлится до 25 июля, принимают участие 15 картин, из которых для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера.

В числе лент, участвующих в голосовании, «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж», «Три богатыря и Морской царь», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «СуперБобровы», «Снежная королева-3: Огонь и лед», «Ёлки 5».