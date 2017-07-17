Керченская переправа полнедели может работать с перебоями из-за непогоды

«С 17 июля до 20 июля прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17 м/с. Движение паромов на Керченской паромной переправы затруднено. Время ожидания может быть увеличено», — говорится в информации компании-оператора.

Керченская паромная переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымом и остальной частью РФ. Она используется для доставки людей, автомобилей и грузов. Паромы в 2016 году перевезли через пролив 6,24 млн человек — на 31,2% больше, чем годом ранее. Прогноз на 2017-й — 6,4 млн пассажиров.