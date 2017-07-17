Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Премьер Украины: РФ развязала войну против демократического мира
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
12:13 (мск), источник: Zakon.kz

Из-за матча со «Спартаком» ограничат движение транспорта в Астане

В этот же день в 19.30 на велотреке «Сарыарка» состоится концерт звезд корейской эстрады.

Источник: Zakon.kz

В Астане 18 июля пройдет ряд мероприятий, в связи с чем, в городе будет частично ограничено движение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата.

Читайте также
В некоторых районах Астаны отключат электричество

Так, в 20.00 на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между командами «Астана» и «Спартак» Юрмала.

Кроме этого, в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в тот же день в 19.30 на велотреке «Сарыарка» состоится концерт звезд корейской эстрады. В этой связи, 18 июля с 18.00 будет ограничено движение транспорта по проспектам Кабанбай батыра и Туран на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала. Запрет будет действовать до окончания мероприятия.

Рекомендуемый маршрут объезда — по проспекту Мангилик Ел, улицам Туркестан и Акмешит. Добраться до стадиона жители и гости города смогут на двенадцати маршрутах общественного транспорта: № 10, № 12, № 27, № 37, № 40, № 51, № 53, № 501, № 502, № 503, № 505, № 506. Вместе с тем, с 18:00 с четырех точек сбора будет осуществляться доставка болельщиков футбола и зрителей концерта на парковку «Астана Арена» специальными рейсами (шаттл басы). Точки сбора на автобусы спецрейсов: — парковка СК «Казахстан», — мечеть «Нур Астана», — столичный цирк, — Дворец «Жастар». Стоимость проезда на специальных рейсовых автобусах такая же, как и в общественном транспорте, — 90 тенге, проездные билеты недействительны. Вернуться в город после игры и концерта можно автобусами маршрутов: № 10, № 12, № 28, № 40, № 51, № 303. В 21:00 на парковку стадиона и остановку «Астана Арена» по проспекту Кабанбай батыра также будут поданы шаттл басы. Кроме этого, будут поданы официальные перевозчики городского такси. Местная полицейская служба ДВД г. Астаны просит водителей отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта.

Гражданам, планирующим совершить поездки в район международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», и жителям близлежащих поселков рекомендуется заранее планировать свои передвижения. Власти города обращаются к горожанам с просьбой соблюдать чистоту и порядок во время проведения массовых мероприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Начался суд над экс-председателем КНБ Нартаем Дутбаевым
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь