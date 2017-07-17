Гостиницы Астаны подняли цены на 24%

Источник: Kapital.kz

По итогам июня в Астане отмечен самый высокий рост цен на проживание в гостиницах среди крупных городов и мегаполисов РК: +23,8% к маю, и +26,6% год-к-году, до 12,12 тыс. тенге за сутки. Для сравнения, в целом по стране рост цен составил +2,1% за месяц и +4,4% за год.

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Повышение цен в столице закономерно, учитывая ожидаемый наплыв туристов на международную выставку ЭКСПО-2017, ставшую туристическим магнитом РК на это лето. Так, в начале июля был зафиксирован уже миллионный посетитель ЭКСПО.

Нацкомпания «Астана ЭКСПО-2017» подвела итоги за первый месяц работы выставки. Наиболее посещаемый объект — сфера «Нур-Алем», в которой побывали свыше 303 тыс. человек. Среди иностранных туристов — в основном прибывающие из России — 35,5 тыс. человек, из Германии — 19 тыс. человек, а также из КНР — 11,5 тыс. человек. Заполняемость гостиниц города составляет 60%. Это более чем в 3 раза выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с гостиничным сервисом в РК подорожали и услуги санаториев — на 5,7% за месяц и на 6,8% за год, до 9,23 тыс. тенге за сутки.

По итогам I кв. текущего года поток казахстанcких туристов вырос на 4,6% к аналогичному периоду годом ранее, причем выездной туризм вырос на 2,8% (до 2,1 млн чел.), а внутренний — сразу на 8,5%, до 1 млн человек.

В сфере въездного туризма также отмечен оптимизм: +9,8% год-к-году, до 1,4 млн человек.

27 июня 2017 года на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева был принят проект обновленной Концепции развития туристской отрасли до 2023 года. Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы доложил, что проект разработан в рамках реализации шага № 86 Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» главы государства. Реализовать концепцию предполагается в два этапа: 2018−2020 годы и 2021−2023 годы.

По концепции планируется создание шести региональных культурно-туристских кластеров: «Астана — сердце Евразии», «Алматы — свободная культурная зона Казахстана», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого шелкового пути», «Каспийские ворота», «Единство природы и кочевой культуры».

С учетом специфики регионов будут развиваться новые направления туризма — сакральный, кемпинговый, гастрономический, охотничий, этнографический, социальный и другие. Для продвижения привлекательного имиджа и ведения маркетинга создадут организацию «Казахтуризм».

Гостиницы, дома отдыха, турбазы, коттеджи, шале и прочие места размещения в РК приняли за I кв. 2017 года 932,6 тыс. посетителей — как внутренних, так и внешних туристов (+11% к аналогичному периоду годом ранее). На 2,3% увеличилось количество посетителей санаторно-курортных учреждений, и на 6,5% — число посетителей особо охраняемых природных территорий.

На столицы пришлось 42,5% всех посетителей, обслуженных местами размещения, и 52,7% услуг в секторе: Алматы — 212,5 тыс. человек, +18,4% за год, и 4,7 млрд тенге, +17,7% за год; Астана — 183,8 тыс. человек, +18,9% за год, и 4,7 млрд тенге, +14% за год.

Среди областей наибольшее число посетителей, принятых гостиницами, отелями и прочими местами размещения, отмечено в Алматинской области (80,2 тыс. человек, +25,7% за год) и ВКО (71,5 тыс. человек, -17,9% за год).

В многолетней динамике прошлый год после стагнации в кризисном 2015 задал оптимистичный тренд туристской отрасли: количество обслуженных гостиницами и прочими домами отдыха туристов выросло на 10,9% за год, объем услуг — на 14,1%.

Число мест размещения выросло за год на 18,6%, до 2,81 тыс. по итогам I квартала 2017, количество номеров — до 61,27 тыс., +14,7% за год.



Лидирует по количеству номеров, готовых принять туристов, Алматы (13,8% от РК, 8,43 тыс. номеров, +8,8% за год), далее — ВКО (13,7% от РК, 8,38 тыс. номеров, +19,7% за год), Астана (11,9% от РК, 7,29 тыс. номеров, +19,8% за год) и Алматинская область (11,1% от РК, 6,79 тыс. номеров, сразу +37,5% за год).

Наибольшее число мест размещения составляют гостиницы: 40,1% — без ресторанов (1,13 тысячи, +12,7% за год) и с ресторанами (631, +16,4% за год). Еще 27% приходится на бунгало, шале, коттеджи, небольшие домики и квартиры — 758 мест, +24,5% за год.

Число мест размещения выросло за год на 18,6%, до 2,81 тыс. по итогам I квартала 2017, количество номеров — до 61,27 тыс., +14,7% за год.