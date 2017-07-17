Нурсултана Назарбаева наградили орденом Изабеллы Католической

Источник: Informburo.kz

Председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Ана Пастор наградила Нурсултана Назарбаева орденом Изабеллы Католической, сообщает Aкорда. Награждение было от имени короля Испании Фелипе VI.

Читайте также В Алматы прощаются с Владимиром Толоконниковым

«В знак высокой королевской оценки его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Казахстан награждаю Вас орденом Изабеллы Католической», — говорится в королевском указе.

Глава государства поблагодарил короля Испании Фелипе VI и Ану Пастор за награду, отметив наличие доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Испанией.

«С Королевством Испания у нас давние связи с первых дней нашей независимости. Мы построили доверительные двусторонние отношения. Все эти годы Казахстан ощущает поддержку Испании. Король Фелипе VI посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО-2017. Это было большой честью для нас», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул намерения Казахстана продолжить плодотворное сотрудничество с Испанией как в политике, так и в различных секторах экономики.

В завершение церемонии Президент Казахстана передал Королю Фелипе VI слова искренней благодарности и пожелал ему успехов в его деятельности во благо испанского народа.