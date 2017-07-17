Представлены новые видео пролета над Плутоном и Хароном
НАСА показало новые видео пролета над Плутоном и Хароном.
НАСА показало новые видео пролета над Плутоном и Хароном.
Ролики созданы при помощи данных, полученных станцией New Horizons, и компьютерных моделей поверхности карликовой планеты и ее спутника.
Ученые отмечают, что это позволило показать небесные тела с более близких расстояний, чем в действительности к ним подлетал космический аппарат.
Также исследователи представили последние карты поверхностей Плутона и Харона.
Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона.
Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 миллиарда километров от карликовой планеты в поясе Койпера. Диаметр астероида оценивается в 45 километров.