Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Кофе продлевает жизнь
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Природные пожары в Калифорнии
11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Представлены новые видео пролета над Плутоном и Хароном

НАСА показало новые видео пролета над Плутоном и Хароном.

Ролики созданы при помощи данных, полученных станцией New Horizons, и компьютерных моделей поверхности карликовой планеты и ее спутника.

Во время загрузки произошла ошибка.Видео пролета над Плутоном
Во время загрузки произошла ошибка.Видео пролета над Хароном

Ученые отмечают, что это позволило показать небесные тела с более близких расстояний, чем в действительности к ним подлетал космический аппарат.

Также исследователи представили последние карты поверхностей Плутона и Харона.

Карта поверхности Плутона | Источник: NASA
Карта поверхности Харона | Источник: NASA

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона.

Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и его спутника Харона.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 миллиарда километров от карликовой планеты в поясе Койпера. Диаметр астероида оценивается в 45 километров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
Самые богатые чиновницы России
Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь