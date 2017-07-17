Представлены новые видео пролета над Плутоном и Хароном

Ролики созданы при помощи данных, полученных станцией New Horizons, и компьютерных моделей поверхности карликовой планеты и ее спутника.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g1fPhhTT2Oo?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео пролета над Плутоном

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/f0Q7O7TZ7Ks?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео пролета над Хароном

Ученые отмечают, что это позволило показать небесные тела с более близких расстояний, чем в действительности к ним подлетал космический аппарат.

Также исследователи представили последние карты поверхностей Плутона и Харона.

Карта поверхности Плутона | Источник: NASA

Карта поверхности Харона | Источник: NASA

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона.

Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и его спутника Харона.