Боевые ударные корабли «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» взяли курс на Петербург

Источник: Комсомольская правда

В главном параде в честь Дня ВМФ в Петербурге примут участие ударные корабли Северного флота. Самые большие в мире ударные корабли с ядерной энергетической установкой уже на пути к Петербургу. Они вышли из Североморска, главной базы Северного флота, в Баренцево море утром в понедельник.

К параду в Северную столицу прибудут тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Корабли начали переход с Северного на Балтийский флот по маршруту, проложенному с учетом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийских морях.

Праздник в честь Дня ВМФ отметят в последнее воскресенье июля, 30 числа. В главном морском параде примут участие около 10 кораблей и судов от Северного флота, а также самолеты и вертолеты.