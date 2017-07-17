В Прикамье из цирка-шапито сбежал дрессированный пёс
Нашедшему далматина по кличке Лаки обещают вознаграждение.
Нашедшему далматина по кличке Лаки обещают вознаграждение.
В Пермском крае пропал цирковой пёс. Передвижной
«Срочно! Потерялась цирковая собака, далматин, кличка Лаки! Нашедшему вознаграждение», — говорится в сообщении на страничке цирка в социальных сетях.
Напомним, это не первый случай, когда четвероногие артисты убегают из цирковой или театральной трупп. В сентябре 2016 года перед премьерным показом в столице потерялся