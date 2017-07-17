В Прикамье из цирка-шапито сбежал дрессированный пёс

В Пермском крае пропал цирковой пёс. Передвижной цирк-шапито на днях приехал в город Чайковский. Представления артисты давали три дня — с 13 по 16 июля. А после этого пропал один из участников цирковой труппы.

Напомним, это не первый случай, когда четвероногие артисты убегают из цирковой или театральной трупп. В сентябре 2016 года перед премьерным показом в столице потерялся чёрно-белый кот Семён — актёр пермского театра «У моста». К счастью, усатого таланта успели найти до начала спектакля, и он с триумфом выступил на московской сцене.