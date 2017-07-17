Уральский режиссер планирует выпустить в сентябре фильм «Ложь Матильды» для опровержения мифов о Николае II

«Решение (о создании фильма “Ложь Матильды” — ИФ) мной было принято под воздействием трейлера, фильма я еще не видел, о святом для православных людей государе — Николае II. В фильме, кроме мифа, что у государя-императора были отношения до брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все остальные мифы, которые существуют до сих пор», — сказал С. Алиев на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в понедельник.

Он отметил, что, в частности, планируется «опровергнуть такие мифы, что царь был кровавым» и слабохарактерным. «Отчасти я даже благодарен Алексею Учителю, что создался такой информационный повод, чтобы разобраться, где правда, кем же являлся государь Николай II: слабохарактерным и кровавым или жертвенным и святым. Для этого в фильме будет записано семь историков. Это кандидаты, профессора исторических наук», — заявил С. Алиев. Он подчеркнул, что его оскорбляет «хула на царя», которая есть в фильме «Матильда».

Режиссер уверен, что для Николая II были невозможны отношения до брака. «Я посмотрел трейлер, там показаны отношения самки — кобеля, а это ведь святой император», — заявил режиссер.

Бюджет часового фильма составит не более чем несколько миллионов рублей. К съемкам, которые будут проходить в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, планируется приступить уже на следующей неделе.

Предполагается, что «Ложь Матильды» выйдет в период с 10 по 15 сентября. С. Алиев подчеркнул, что специально запланировал выход своего фильма до выхода картины А. Учителя.