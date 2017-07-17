На ул. Стара-Загора в Самаре будут снесены три незаконных киоска
В семидневный срок собственники должны выполнить демонтаж.
В семидневный срок собственники должны выполнить демонтаж.
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары разместил обращение к владельцам трех незаконно установленных нестационарных объектов торговли, расположенных около д. 135 по ул.
Чиновники предлагают добровольно вывезти временный киоск, павильон «Сеть бистро «Фриттория» и киоск «Шаурма».
В случае, если в семидневный срок собственники не предпримут никаких действий, объекты потребрынка будут демонтированы и вывезены с территории принудительно.