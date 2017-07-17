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12:12 (мск), источник: Volga News

На ул. Стара-Загора в Самаре будут снесены три незаконных киоска

В семидневный срок собственники должны выполнить демонтаж.

Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары разместил обращение к владельцам трех незаконно установленных нестационарных объектов торговли, расположенных около д. 135 по ул. Стара-Загора.

Чиновники предлагают добровольно вывезти временный киоск, павильон «Сеть бистро «Фриттория» и киоск «Шаурма».

В случае, если в семидневный срок собственники не предпримут никаких действий, объекты потребрынка будут демонтированы и вывезены с территории принудительно.

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