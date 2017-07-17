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12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Третьяковка впервые за несколько десятилетий открыла доступ во внутренний двор

Государственная Третьяковская галерея впервые за несколько десятилетий открыла доступ во внутренний двор, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Государственная Третьяковская галерея впервые за несколько десятилетий открыла доступ во внутренний двор, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Это позволило соединить Лаврушинский и Малый Толмачевский переулки в один пешеходный маршрут.

Во время загрузки произошла ошибка.
Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт.
Пресс-служба Третьяковской галереи

В будущем внутреннюю территорию Третьяковки планируется благоустроить, двор также станет площадкой для концертов и инсталляций.

Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее появился первый в России музейный кинотеатр.

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