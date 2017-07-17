Третьяковка впервые за несколько десятилетий открыла доступ во внутренний двор
Государственная Третьяковская галерея впервые за несколько десятилетий открыла доступ во внутренний двор, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Государственная Третьяковская галерея впервые за несколько десятилетий открыла доступ во внутренний двор, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Государственная Третьяковская галерея впервые за несколько десятилетий открыла доступ во внутренний двор, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Это позволило соединить Лаврушинский и Малый Толмачевский переулки в один пешеходный маршрут.
Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт.
В будущем внутреннюю территорию Третьяковки планируется благоустроить, двор также станет площадкой для концертов и инсталляций.
Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее появился первый в России музейный кинотеатр.