Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Семь историков, а также боец смешанного стиля Федор Емельяненко, депутат Госдумы Виталий Милонов, митрополит Викентий и другие снимутся в документальном фильме «Ложь Матильды», создаваемом в ответ на картину Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщил кинорежиссер-документалист, уральский меценат Сергей Алиев.

Решение (о создании фильма “Ложь Матильды” — ИФ) мной было принято под воздействием трейлера, фильма я еще не видел, о святом для православных людей государе — Николае II. Сергей Алиев Кинорежиссер-документалист, меценат

«В фильме, кроме мифа, что у государя-императора были отношения до брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все остальные мифы, которые существуют до сих пор», — сказал Алиев на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре «Интерфакса» в понедельник.

Он отметил, что, в частности, планируется «опровергнуть такие мифы, что царь был кровавым» и слабохарактерным.

«Отчасти я даже благодарен Алексею Учителю, что создался такой информационный повод, чтобы разобраться, где правда, кем же являлся государь Николай II: слабохарактерным и кровавым или жертвенным и святым. Для этого в фильме будет записано семь историков. Это кандидаты, профессора исторических наук», — заявил Алиев.

Он подчеркнул, что его оскорбляет «хула на царя», которая есть в фильме «Матильда». Режиссер уверен, что для Николая II были невозможны отношения до брака.

Я посмотрел трейлер, там показаны отношения самки — кобеля, а это ведь святой император. Сергей Алиев Кинорежиссер-документалист, меценат

Фильм Матильда

Бюджет часового фильма составит не более чем несколько миллионов рублей. К съемкам, которые будут проходить в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, планируется приступить уже на следующей неделе.

Предполагается, что «Ложь Матильды» выйдет в период с 10 по 15 сентября. Алиев подчеркнул, что специально запланировал выход своего фильма до выхода картины Учителя.

Как отметил режиссер, он надеется, что фильм покажут по одному из центральных каналов, но, если нет, то он будет распространяться в интернете.

В фильме «Матильда» рассказывается о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода на широкие экраны картина вызвала широкий резонанс.