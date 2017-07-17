Девочка-заяц из Владивостока оказалась «рецидивисткой»

История с якобы зажатой дверьми автобуса девочкой, не доплатившей 2-х рублей за проезд, получила продолжение. Компания-перевозчик «Ространс» полностью опровергла информацию о том, что водитель беспричинно устроил дверной самосуд над ребёнком, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В руководстве компании заявили: ребёнок неоднократно ездил зайцем, не реагируя на замечания взрослых. «Так называемая пострадавшая вообще-то выскакивала в тот самый момент, когда транспортное средство трогалось с места. Вот и получилось, что заяц попался в ловушку, если так можно выразиться. Наши водители, если заранее к ним подойти и объяснить, что денег не хватает (потеряли, выпали или ещё что-то) — максимально адекватны к людям. Всегда. А что касается школьницы, хотелось бы, чтобы родители провели воспитательную беседу», — отметил генеральный директор «Ространса» Александр Федураев в ходе телефонного разговора с корреспондентом агентства.

Кроме того, в мэрии Владивостока сообщили — после случившегося героиня нашумевшей истории снова взялась за своё. Водитель другой транспортной компании в присутствии свидетельницы-пассажира снял на видеокамеру, как та же самая девочка через несколько дней после происшествия выбегает из автобуса, не оплатив поездку.