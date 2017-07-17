В ближайшие часы на Омск обрушатся гроза, град и сильный ветер
По данным синоптиков, в ближайшие 2−3 часа понедельника, 17 июля, в Омске ожидаются сильный дождь, ливень, гроза с градом, а также порывистый ветер — 20−24 метра в секунду, сообщает
По данным синоптиков, в ближайшие 2−3 часа понедельника, 17 июля, в Омске ожидаются сильный дождь, ливень, гроза с градом, а также порывистый ветер — 20−24 метра в секунду, сообщает
Небезопасная погода сохранится в городе до конца дня. Омичам, по возможности, следует воздержаться от дальних поездок, а также держаться подальше от опасных объектов — крупных деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.
Обо всех чрезвычайных происшествиях следует сообщать в дежурную службу департамента общественной безопасности Омска по телефонам: 78−78−78, 78−79−92 (круглосуточно).