Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Стая птиц врезалась в самолет в аэропорту Симферополя
Названы самые комфортные для жизни российские города
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
12:05 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

18 июля в ряде домов пяти районов Казани отключат электричество

Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

(Город Казань KZN.RU, 17 июля). 18 июля в ряде домов Казани не будет света. Электричество отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 без света останутся жители домов в Авиастроительном районе по адресам: ул. Колхозная, 16а, ул.2-я Колхозная, 2−20а, 21, 21б, 21 г, 33, ул. Полевая, 2−20, ул. Речная, ул. Сосновая.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: ул. Айдарова, 161−187, 134−158, ул.2-я Армавирская, 128−142, 143−167, ул. Арбатская, 1−27, 67−75, ул. Бадаева, 3−27, 4−18, ул. Балакирева, 2−10, 3−11, ул. Вильямса, 1−29, 2−24, ул. Давыдова, 49−71, 40−58, ул. Добролюбова, 1−25, 4−28, ул. Минина, 1−27, 2−28, ул. Пятигорская, 1−27, 2−24, ул. Суворова, 41−73, 42−46, ул. Шаумяна.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Мусина, 59а, 61а.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители частных домов Приволжского района. Так, в поселке Отары электричество отключат по улицам — Гагарина, Дорожная, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, 1-я, 2-я, 3-я, 8-я Отарская, Поперечно-Отарская, Поперечно-Молодежная, Приволжская, переулок Отарский, Центрально-Отарская. В это же время электричество отключат в поселке Кукушкино по улицам — Загородная, Озерная, Оранжерейная, Парниковая, Поперечно-Прогонная, Проселочная, Теньковская, Услонская.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах Советского района по адресам: ул. Ломжинская, 2, пр. Победы, 80, 84, 88, 90.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах ряда поселков Советского района. В поселке Царицыно по улицам — Ичеговая, Наратбаш, Тагаевская, Ташлыяр. В поселке Радужный по улицам — Н. Загоскина, М. Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева, В. Хлебникова. С 8.00 до 17.00 света не будет в поселке Большие Дербышки по улицам — Заречная, Краевая, Лесная, Новая.

Кроме того, электричество отключат в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ставки по городской программе льготного кредитования МСБ составят в этом году 2% и 4,5%
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь