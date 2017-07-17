18 июля в ряде домов пяти районов Казани отключат электричество

(Город Казань KZN.RU, 17 июля). 18 июля в ряде домов Казани не будет света. Электричество отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 без света останутся жители домов в Авиастроительном районе по адресам: ул. Колхозная, 16а, ул.2-я Колхозная, 2−20а, 21, 21б, 21 г, 33, ул. Полевая, 2−20, ул. Речная, ул. Сосновая.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: ул. Айдарова, 161−187, 134−158, ул.2-я Армавирская, 128−142, 143−167, ул. Арбатская, 1−27, 67−75, ул. Бадаева, 3−27, 4−18, ул. Балакирева, 2−10, 3−11, ул. Вильямса, 1−29, 2−24, ул. Давыдова, 49−71, 40−58, ул. Добролюбова, 1−25, 4−28, ул. Минина, 1−27, 2−28, ул. Пятигорская, 1−27, 2−24, ул. Суворова, 41−73, 42−46, ул. Шаумяна.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Мусина, 59а, 61а.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители частных домов Приволжского района. Так, в поселке Отары электричество отключат по улицам — Гагарина, Дорожная, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, 1-я, 2-я, 3-я, 8-я Отарская, Поперечно-Отарская, Поперечно-Молодежная, Приволжская, переулок Отарский, Центрально-Отарская. В это же время электричество отключат в поселке Кукушкино по улицам — Загородная, Озерная, Оранжерейная, Парниковая, Поперечно-Прогонная, Проселочная, Теньковская, Услонская.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах Советского района по адресам: ул. Ломжинская, 2, пр. Победы, 80, 84, 88, 90.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах ряда поселков Советского района. В поселке Царицыно по улицам — Ичеговая, Наратбаш, Тагаевская, Ташлыяр. В поселке Радужный по улицам — Н. Загоскина, М. Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева, В. Хлебникова. С 8.00 до 17.00 света не будет в поселке Большие Дербышки по улицам — Заречная, Краевая, Лесная, Новая.

Кроме того, электричество отключат в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.