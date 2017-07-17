В Самарской области сохранится жаркая погода
В регионе в ближайшие дни ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.
В регионе в ближайшие дни ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 17 июля, малооблачно без осадков. Воздух прогреется от 28 до 33 °C. Ветер
Во вторник, 18 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью столбик термометра опустится от 14 до 19 °C, днем поднимется от 26 до 31 °C. Ветер
В среду, 19 июля, ожидаются аналогичные погодные условия.