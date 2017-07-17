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13:10 (мск), источник: БЕЛТА

Одна из солисток «Ленинграда» покинула коллектив

В своем аккаунте в Instagram исполнительница поделилась с подписчиками новостью, что покидает группу.

Источник: БЕЛТА

Одна из солисток «Ленинграда», Василиса Старшова, объявила о своем уходе. В своем аккаунте в Instagram исполнительница поделилась с подписчиками новостью, что покидает группу.

Василиса вместе с Флоридой Чантурией пришли в проект в марте прошлого года, заменив Алису Вокс. Девушки сразу же полюбились фанатам и влились в коллектив.

В июне певица сообщила поклонникам, что она не сможет спеть на нескольких концертах «Ленинграда» по причине болезни. Однако Старшова не присоединилась в группе и на юбилейном выступлении 13 июля.

Лидер «Ленинграда», Сергей Шнуров, пока не прокомментировал ситуацию.

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